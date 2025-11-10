Росіяни почали використовувати Каховське водосховище: яка ціль у ворога

Російські окупаційні війська посилили спроби обходити українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних напрямках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам’янки-Дніпровської. Для просування ворог використовує дно колишнього Каховського водосховища. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Каховська катастрофа (фото з відкритих джерел)

глибше на територію України у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся поблизу населених пунктів Середнє, Майське, Котлине (всі три – Донеччина) та Красногірське на Запоріжжі. Встигли відрапортувати про успіхи в ході просування в Україні та в Міноборони РФ. Окупанти відрапортували, що під час наступу штурмові підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії угруповання військ "Схід" взяли під контроль понад 25 квадратних кілометрів та захопили населені пункти Солодке та Нове у Запорізькій області.

