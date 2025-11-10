Россияне начали использовать Каховское водохранилище: какова цель у врага

Российские оккупационные войска ужесточили попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в том числе вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Каховская катастрофа (фото из открытых источников)

глубже на территорию Украины в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся вблизи населенных пунктов Среднее, Майское, Котлино (все три – Донетчина) и Красногорское в Запорожье. Успели отрапортовать об успехах в ходе продвижения в Украине и Минобороны РФ. Оккупанты отрапортовали, что во время наступления штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" взяли под контроль более 25 квадратных километров и захватили населенные пункты Солодкое и Новое в Запорожской области.

