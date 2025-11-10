logo

BTC/USD

105772

ETH/USD

3545.65

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне начали использовать Каховское водохранилище: какова цель у врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне начали использовать Каховское водохранилище: какова цель у врага

Россияне активизировали попытки обойти украинские позиции на Запорожском направлении, используя камышовые заросли и дно Каховского водохранилища

10 ноября 2025, 18:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские оккупационные войска ужесточили попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в том числе вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Россияне начали использовать Каховское водохранилище: какова цель у врага

Каховская катастрофа (фото из открытых источников)

глубже на территорию Украины в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся вблизи населенных пунктов Среднее, Майское, Котлино (все три – Донетчина) и Красногорское в Запорожье. Успели отрапортовать об успехах в ходе продвижения в Украине и Минобороны РФ. Оккупанты отрапортовали, что во время наступления штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" взяли под контроль более 25 квадратных километров и захватили населенные пункты Солодкое и Новое в Запорожской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta