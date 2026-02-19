logo_ukra

Росіяни почали "м'ясні" штурми: у ЗСУ розповіли, де ворог намагається прорвати фронт
НОВИНИ

Росіяни почали "м’ясні" штурми: у ЗСУ розповіли, де ворог намагається прорвати фронт

Росіяни намагаються прорвати кордон з півночі

19 лютого 2026, 11:59
Автор:
Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська намагаються розширити лінію фронту, атакуючи позиції українських захисників вздовж державного кордону. Проте, попри безперервний тиск та намагання обійти наші позиції з тилу, ворог не має успіху в просуванні вглиб території, втрачаючи при цьому велику кількість живої сили та техніки. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Росіяни почали "м’ясні" штурми: у ЗСУ розповіли, де ворог намагається прорвати фронт

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"У смугах оборони, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби України, ми фіксуємо, що по той бік кордону на найбільш активних, загрозливих напрямках противник намагається атакувати позиції наших воїнів. Просунутися вглиб території нашої країни ворог не може. Натомість зазнає великих втрат", — поінформував Демченко.

За його словами, на Харківщині ворог "промацує" обороноздатність українських сил безпосередньо вздовж кордону, намагаючись прорвати його та розширити дії щодо просування на межі Вовчанської громади – у напрямку населених пунктів Дігтярне, Рибалчине.

На Сумщині ворог найбіліше зусиль спрамовує у межах Хотінської та Юнаківської громад у спробах просунутися і "вигадати якісь хитрощі, щоб захопити побільше територій, вийти в тил наших воїнів", зазначив речник ДПСУ.

"І в межах Харківської області, і в межах Сумської втрати ворога досить великі. Але бачимо, що противник, на жаль, не зважає на своїх людей і продовжує гнати їх у „м’ясні“ штурми. Завдання в них одне – просунутися за будь-яку ціну", — зазначив Демченко.

Речник акцентував, що українські воїни за допомогою БпЛА здійснюють заходи, аби виявити спроби підходу противника до державного кордону, а також викрити й знищити позиції, техніку та засоби ураження, які ворог використовує для обстрілів території України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перемир'я стає реальним: військові США, України та Росії наблизилися до ключової угоди.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4093044-vorog-namagaetsa-prorvati-kordon-na-harkivsini-ta-sumsini-ale-zaznae-znacnih-vtrat-demcenko.html
