Росіяни почали "м’ясні" штурми: у ЗСУ розповіли, де ворог намагається прорвати фронт

Російські загарбницькі війська намагаються розширити лінію фронту, атакуючи позиції українських захисників вздовж державного кордону. Проте, попри безперервний тиск та намагання обійти наші позиції з тилу, ворог не має успіху в просуванні вглиб території, втрачаючи при цьому велику кількість живої сили та техніки. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
За його словами, на Харківщині ворог "промацує" обороноздатність українських сил безпосередньо вздовж кордону, намагаючись прорвати його та розширити дії щодо просування на межі Вовчанської громади – у напрямку населених пунктів Дігтярне, Рибалчине.
На Сумщині ворог найбіліше зусиль спрамовує у межах Хотінської та Юнаківської громад у спробах просунутися і "вигадати якісь хитрощі, щоб захопити побільше територій, вийти в тил наших воїнів", зазначив речник ДПСУ.
Речник акцентував, що українські воїни за допомогою БпЛА здійснюють заходи, аби виявити спроби підходу противника до державного кордону, а також викрити й знищити позиції, техніку та засоби ураження, які ворог використовує для обстрілів території України.
