Россияне начали "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали, где враг пытается прорвать фронт

Российские захватнические войска пытаются расширить линию фронта, атакуя позиции украинских защитников вдоль государственной границы. Однако, несмотря на непрерывное давление и попытку обойти наши позиции с тыла, враг не имеет успеха в продвижении вглубь территории, теряя при этом большое количество живой силы и техники. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, в Харьковской области враг "прощупывает" обороноспособность украинских сил непосредственно вдоль границы, пытаясь прорвать его и расширить действия по продвижению на границе Волчанской общины – в направлении населенных пунктов Дегтярное, Рыбалчине.
На Сумщине враг больше всего усилий направляет в рамках Хотинской и Юнаковской общин в попытках продвинуться и "придумать какие-то уловки, чтобы захватить побольше территорий, выйти в тыл наших воинов", отметил спикер ГНСУ.
Спикер акцентировал, что украинские воины с помощью БпЛА осуществляют меры, чтобы выявить попытки подхода противника к государственной границе, а также разоблачить и уничтожить позиции, технику и средства поражения, которые враг использует для обстрелов территории Украины.
