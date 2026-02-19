Россияне начали "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали, где враг пытается прорвать фронт

Российские захватнические войска пытаются расширить линию фронта, атакуя позиции украинских защитников вдоль государственной границы. Однако, несмотря на непрерывное давление и попытку обойти наши позиции с тыла, враг не имеет успеха в продвижении вглубь территории, теряя при этом большое количество живой силы и техники. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В полосах обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы Украины, мы фиксируем, что по ту сторону границы на наиболее активных, угрожающих направлениях противник пытается атаковать позиции наших воинов. Продвинуться в глубь территории нашей страны враг не может. Вместо этого несет большие потери", — проинформировал Демченко.

По его словам, в Харьковской области враг "прощупывает" обороноспособность украинских сил непосредственно вдоль границы, пытаясь прорвать его и расширить действия по продвижению на границе Волчанской общины – в направлении населенных пунктов Дегтярное, Рыбалчине.

На Сумщине враг больше всего усилий направляет в рамках Хотинской и Юнаковской общин в попытках продвинуться и "придумать какие-то уловки, чтобы захватить побольше территорий, выйти в тыл наших воинов", отметил спикер ГНСУ.

"И в пределах Харьковской области, и в пределах Сумской потери врага достаточно велики. Но видим, что противник, к сожалению, не учитывает своих людей и продолжает гнать их в "мясные" штурмы. Задача у них одна – продвинуться любой ценой", — отметил Демченко.

Спикер акцентировал, что украинские воины с помощью БпЛА осуществляют меры, чтобы выявить попытки подхода противника к государственной границе, а также разоблачить и уничтожить позиции, технику и средства поражения, которые враг использует для обстрелов территории Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — перемирие становится реальным: военные США, Украины и России приблизились к ключевому соглашению.



