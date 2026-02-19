logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне начали "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали, где враг пытается прорвать фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне начали "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали, где враг пытается прорвать фронт

Россияне пытаются прорвать границу с севера

19 февраля 2026, 11:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска пытаются расширить линию фронта, атакуя позиции украинских защитников вдоль государственной границы. Однако, несмотря на непрерывное давление и попытку обойти наши позиции с тыла, враг не имеет успеха в продвижении вглубь территории, теряя при этом большое количество живой силы и техники. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Россияне начали "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали, где враг пытается прорвать фронт

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В полосах обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы Украины, мы фиксируем, что по ту сторону границы на наиболее активных, угрожающих направлениях противник пытается атаковать позиции наших воинов. Продвинуться в глубь территории нашей страны враг не может. Вместо этого несет большие потери", — проинформировал Демченко.

По его словам, в Харьковской области враг "прощупывает" обороноспособность украинских сил непосредственно вдоль границы, пытаясь прорвать его и расширить действия по продвижению на границе Волчанской общины – в направлении населенных пунктов Дегтярное, Рыбалчине.

На Сумщине враг больше всего усилий направляет в рамках Хотинской и Юнаковской общин в попытках продвинуться и "придумать какие-то уловки, чтобы захватить побольше территорий, выйти в тыл наших воинов", отметил спикер ГНСУ.

"И в пределах Харьковской области, и в пределах Сумской потери врага достаточно велики. Но видим, что противник, к сожалению, не учитывает своих людей и продолжает гнать их в "мясные" штурмы. Задача у них одна – продвинуться любой ценой", — отметил Демченко.

Спикер акцентировал, что украинские воины с помощью БпЛА осуществляют меры, чтобы выявить попытки подхода противника к государственной границе, а также разоблачить и уничтожить позиции, технику и средства поражения, которые враг использует для обстрелов территории Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — перемирие становится реальным: военные США, Украины и России приблизились к ключевому соглашению.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4093044-vorog-namagaetsa-prorvati-kordon-na-harkivsini-ta-sumsini-ale-zaznae-znacnih-vtrat-demcenko.html
Теги:

Новости

Все новости