Росіяни пішли в хитрий штурм: одразу на чотирьох напрямках

Ткачова Марія
На Костянтинівському напрямку Сили оборони України відбили комбінований штурм російських військ, який здійснювався одразу з кількох напрямків.
Штурм росіян на Костянтинівському напрямку
Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу.
За інформацією військових, ворог спробував застосувати нову тактику. Зокрема, як відволікаючий маневр росіяни висунули два "зашиті" танки зі сторони Торецька, тоді як основний удар мали завдати три групи піхоти, які рухалися з різних напрямків.
Штурмові підрозділи противника діяли поблизу Іванопілля, вздовж траси на Покровськ, а також у районі залізничної інфраструктури.
Однак українські оператори безпілотників оперативно виявили задум ворога. Броньовану техніку, яка виконувала роль приманки, було знищено, а також нейтралізовано дві штурмові групи.
Найбільших втрат зазнав підрозділ спецпризначення російських військ. Один із бійців, дезорієнтований під час бою, потрапив у полон.
У бригаді зазначають, що російські війська намагаються нарощувати сили для подальшого тиску на Костянтинівку, однак усі спроби прориву наразі успішно відбиваються.