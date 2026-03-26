Россияне пошли в хитрый штурм: сразу в четырех направлениях

На Константиновском направлении Силы обороны Украины отразили комбинированный штурм российских войск, который осуществлялся сразу по нескольким направлениям.

Штурм россиян на Константиновском направлении

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода.

По информации военных, враг попытался применить новую тактику. В частности, как отвлекающий маневр россияне выдвинули два "зашитых" танка со стороны Торецкая, тогда как основной удар должны были нанести три группы пехоты, двигавшиеся по разным направлениям.

Штурмовые подразделения противника действовали вблизи Иванополья, вдоль трассы на Покровск, а также в районе железнодорожной инфраструктуры.

Однако украинские операторы беспилотников оперативно обнаружили замысел врага. Бронированная техника, которая выполняла роль приманки, была уничтожена, а также нейтрализованы две штурмовые группы.

Наибольшие потери понесло подразделение спецназначения российских войск. Один из бойцов, дезориентированный во время боя, попал в плен.

В бригаде отмечают, что российские войска пытаются наращивать силы для дальнейшего давления на Константиновку, однако все попытки прорыва успешно отражаются.

