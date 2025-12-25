Росіяни підтримають підвищення податків у 2026 році, якщо гроші підуть на армію – Путін

Володимир Путін під час засідання Госсовета в Кремлі заявив, що росіяни позитивно сприймуть підвищення податків у 2026 році, якщо надходження підуть на зміцнення обороноздатності країни.

Путін впевнений: росіяни будуть радіти підвищенню податків заради війни

Президент підкреслив, що ефективне використання коштів включає зменшення "сірих зон" в економіці, підтримку критично важливих підприємств та виконання соціальних зобов’язань перед громадянами. За його словами, це забезпечить "повне розуміння" та "підтримку" підвищення податкового тиску.

Путін також зазначив, що такі заходи позитивно вплинуть на економічну ситуацію та матеріальний стан населення, створюючи баланс між фіскальною політикою та соціальною стабільністю.

