Россияне поддержат повышение налогов в 2026 году, если деньги пойдут на армию – Путин

Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле заявил , что россияне положительно воспримут повышение налогов в 2026 году, если поступления пойдут на укрепление обороноспособности страны.

Путин уверен: россияне будут радоваться повышению налогов ради войны

Президент подчеркнул, что эффективное использование средств включает уменьшение "серых зон" в экономике, поддержку критически важных предприятий и исполнение социальных обязательств перед гражданами. По его словам, это обеспечит "полное понимание" и "поддержку" повышения налогового давления.

Путин также отметил, что подобные меры положительно повлияют на экономическую ситуацию и материальное состояние населения, создавая баланс между фискальной политикой и социальной стабильностью.

