Россияне поддержат повышение налогов в 2026 году, если деньги пойдут на армию – Путин

Президент РФ заявил, что повышение фискального давления станет приемлемым для граждан при финансировании обороны и социальных программ.

25 декабря 2025, 20:10
Проніна Анна

Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле заявил , что россияне положительно воспримут повышение налогов в 2026 году, если поступления пойдут на укрепление обороноспособности страны.

Россияне поддержат повышение налогов в 2026 году, если деньги пойдут на армию – Путин

Путин уверен: россияне будут радоваться повышению налогов ради войны

Президент подчеркнул, что эффективное использование средств включает уменьшение "серых зон" в экономике, поддержку критически важных предприятий и исполнение социальных обязательств перед гражданами. По его словам, это обеспечит "полное понимание" и "поддержку" повышения налогового давления.

Путин также отметил, что подобные меры положительно повлияют на экономическую ситуацию и материальное состояние населения, создавая баланс между фискальной политикой и социальной стабильностью.

Ранее, как сообщают " Комментарии ", Россия временно отложила свои амбициозные планы по увеличению годового производства сжиженного природного газа (СПГ в мире) почти втрое. По словам замглавы правительства РФ Александра Новака, основной причиной задержки стало введение западных санкций, ограничивающих возможности страны в энергетическом секторе. Первоначально Москва ставила перед собой задачу довести объем производства СПГ до 100 миллионов тонн в год до 2030 года, что позволило России получить примерно пятую часть мирового рынка сверхохлажденного газа.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал , что в 2025 году российские войска существенно изменили подход к проведению воздушных атак на территории Украины. Если раньше они пытались равномерно распылять дроны и ракеты по всей стране, то теперь фокус сместился на выборочных ударах по отдельным областям.



