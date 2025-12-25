logo_ukra

BTC/USD

87522

ETH/USD

2928.07

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін перейшов до нового способу ударів по Україні: розкрито жахливу перспективу
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін перейшов до нового способу ударів по Україні: розкрито жахливу перспективу

Росія припинила розкидати невеликі удари по всій Україні та зосередила атаки на одній-двох конкретних областях

25 грудня 2025, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У 2025 році російські війська суттєво змінили підхід до проведення повітряних атак на території України. Якщо раніше вони намагалися рівномірно розпорошувати дрони та ракети по всій країні, то тепер фокус змістився на вибіркових ударах по окремих областях, заявив політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Путін перейшов до нового способу ударів по Україні: розкрито жахливу перспективу

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що нова тактика відрізняється концентрацією ударів. Замість того щоб відправляти по кілька ракет чи дронів у різні регіони, росіяни обирають одну або дві області та методично завдають там уражень.

"У 2025 році ми бачимо відмову від масованих ударів по всій території. Ворог рідко запускає невеликі групи дронів по різних областях, зараз він цілеспрямовано працює над конкретними регіонами", — підкреслив Ткачук. 

За його словами, еволюція тактики відбувалася поступово. Спершу під прицільними ударами опинилися прифронтові території. Пізніше агресор звернув увагу на північні області — Чернігівську, Сумську та Харківську. Наразі основним фокусом стали Одеська область та західні регіони, при цьому Київ залишається пріоритетною ціллю за замовчуванням.

Основною метою атак на південь є не лише терор цивільного населення. Росія намагається руйнувати логістичні ланцюги та перешкоджати переміщенню ресурсів між північчю та півднем країни. Крім того, стратегія включає психологічний компонент: удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі мають дестабілізувати життя в містах, створити відчуття хаосу та провокувати невдоволення серед населення через відсутність світла та тепла.

Як вже писали "Коментарі", американська корпорація Raytheon отримала контракт на постачання Іспанії зенітних ракетних комплексів Patriot, які доповнять три вже існуючі батареї на озброєнні країни. За даними військового порталу Defense Express, вибір цієї системи був очікуваним, адже Patriot вважається єдиною комплексною системою у світі, здатною ефективно перехоплювати як балістичні, так і гіперзвукові ракети, включно з "Іскандер-М" та "Кинджал".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини