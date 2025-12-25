Путін перейшов до нового способу ударів по Україні: розкрито жахливу перспективу

У 2025 році російські війська суттєво змінили підхід до проведення повітряних атак на території України. Якщо раніше вони намагалися рівномірно розпорошувати дрони та ракети по всій країні, то тепер фокус змістився на вибіркових ударах по окремих областях, заявив політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що нова тактика відрізняється концентрацією ударів. Замість того щоб відправляти по кілька ракет чи дронів у різні регіони, росіяни обирають одну або дві області та методично завдають там уражень.

"У 2025 році ми бачимо відмову від масованих ударів по всій території. Ворог рідко запускає невеликі групи дронів по різних областях, зараз він цілеспрямовано працює над конкретними регіонами", — підкреслив Ткачук.

За його словами, еволюція тактики відбувалася поступово. Спершу під прицільними ударами опинилися прифронтові території. Пізніше агресор звернув увагу на північні області — Чернігівську, Сумську та Харківську. Наразі основним фокусом стали Одеська область та західні регіони, при цьому Київ залишається пріоритетною ціллю за замовчуванням.

Основною метою атак на південь є не лише терор цивільного населення. Росія намагається руйнувати логістичні ланцюги та перешкоджати переміщенню ресурсів між північчю та півднем країни. Крім того, стратегія включає психологічний компонент: удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі мають дестабілізувати життя в містах, створити відчуття хаосу та провокувати невдоволення серед населення через відсутність світла та тепла.

