В 2025 году русские войска существенно изменили подход к проведению воздушных атак на территории Украины. Если раньше они пытались равномерно распылять дроны и ракеты по всей стране, то теперь фокус сместился на выборочных ударах по отдельным областям, заявил политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Фото: из открытых источников

Он объяснил, что новая тактика отличается концентрацией ударов. Вместо того чтобы отправлять по несколько ракет или дронов в разные регионы, россияне выбирают одну или две области и методически наносят там поражения.

"В 2025 году мы видим отказ от массированных ударов по всей территории. Враг редко запускает небольшие группы дронов по разным областям, сейчас он целенаправленно работает над конкретными регионами", — подчеркнул Ткачук.

По его словам, эволюция тактики происходила постепенно. Сначала под прицельными ударами оказались прифронтовые территории. Позже агрессор обратил внимание на северные области – Черниговскую, Сумскую и Харьковскую. Основным фокусом стали Одесская область и западные регионы, при этом Киев остается приоритетной целью по умолчанию.

Основной целью атак на юг является не только террор гражданского населения. Россия пытается разрушать логистические цепи и препятствовать перемещению ресурсов между севером и югом страны. Кроме того, стратегия включает психологический компонент: удары по энергетической и коммунальной инфраструктуре должны дестабилизировать жизнь в городах, создать чувство хаоса и провоцировать недовольство среди населения из-за отсутствия света и тепла.

Как уже писали "Комментарии", американская корпорация Raytheon получила контракт на поставку Испании зенитных ракетных комплексов Patriot, которые дополнят три уже существующие батареи на вооружении страны. По данным военного портала Defense Express, выбор этой системы был ожидаемым, ведь Patriot считается единственной комплексной системой в мире, способной эффективно перехватывать как баллистические, так и гиперзвуковые ракеты, включая "Искандер-М" и "Кинжал".