Ворог публікує перші фото ФАБ-500Т з оновленим комплектом УМПК із подовженою хвостовою частиною та збільшеними крилами, що покращує його аеродинамічні властивості.

Росіяни опублікували фото нової модифікованої бомби, якою били по Дніпру і Полтаві

Заявлено, новий комплект УМПК збільшує дальність польоту бомби до 100 км. У таку саму конструкцію встановлюється турбореактивний двигун, який збільшує дальність польоту до 200 км. Зазначається, що саме такими бомбами-ракетами окупанти вже били по Дніпру та Полтаві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора по обіді росіяни вдарили по Полтавському району модифікованим КАБом. Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що це був не зовсім звичний КАБ у форматі авіабомби з крильцями.

"Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ-5. На даний момент ми достовірно нічого точно не знаємо щодо цих бомб! Всі висновки експертів базуються на аналогічних розробках і на попередніх аналогах, зокрема УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в цілому вигляді ніхто не бачив і не вивчав! Можу лише сказати, що діаметр виробу 30 см", – зазначає експерт.

За його словами, УМПБ, як і КАБ, скидається з висоти понад 10 кілометрів і може літати далі КАБ за рахунок наявності внутрішнього двигуна. Дистанція польоту може бути до 200 кілометрів. Вага бойової частини близько 100 кг.