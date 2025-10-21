Враг публикует первые фото ФАБ-500Т с обновленным комплектом УМПК с удлиненной хвостовой частью и увеличенными крыльями, что улучшает его аэродинамические свойства.

Россияне опубликовали фото новой модифицированной бомбы, которой били по Днепру и Полтаве

Заявлено, что новый комплект УМПК увеличивает дальность полета бомбы до 100 км. В такую же конструкцию устанавливается турбореактивный двигатель, увеличивающий дальность полета до 200 км. Отмечается, что именно такими бомбами-ракетами оккупанты уже били по Днепру и Полтаве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера после обеда россияне ударили по Полтавскому району модифицированным КАБом. Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что это был не совсем привычный КАБ в формате авиабомбы с крылышками.

"Это изделие больше напоминает по форме крылатую ракету, в которой прямо с завода все собрано в одном корпусе. Название оружия УМПБ-5. На данный момент мы достоверно ничего точно не знаем по поводу этих бомб! Все выводы экспертов базируются на аналогичных разработках и на предыдущих аналогах, в том числе УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в целом виде никто не видел и не изучал! Могу только сказать, что диаметр изделия 30 см", – отмечает эксперт.

По его словам, УМПБ, как и КАБ, сбрасывается с высоты более 10 километров и может летать дальше КАБ за счет наличия внутреннего двигателя. Дистанция полета может быть до 200 км. Вес боевой части около 100 кг.