Головна Новини Суспільство Війна з Росією Фахівці точно не знають, чим росіяни вдарили по Полтаві
Фахівці точно не знають, чим росіяни вдарили по Полтаві

Приліт "КАБ" по Полтаві. Останнім часом противник активізував удари по Україні цим видом озброєння

20 жовтня 2025, 18:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні по обіді росіяни вдарили по Полтавському району модифікованим КАБом. Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що це був не зовсім звичний КАБ у форматі авіабомби з крильцями.

Фахівці точно не знають, чим росіяни вдарили по Полтаві

Фахівці точно не знають, чим росіяни вдарили по Полтаві

"Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ-5.

На даний момент ми достовірно нічого точно не знаємо щодо цих бомб! Всі висновки експертів базуються на аналогічних розробках і на попередніх аналогах, зокрема УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в цілому вигляді ніхто не бачив і не вивчав! Можу лише сказати, що діаметр виробу 30 см", – зазначає експерт.

Фахівці точно не знають, чим росіяни вдарили по Полтаві - фото 2

За його словами, УМПБ, як і КАБ, скидається з висоти понад 10 кілометрів і може літати далі КАБ за рахунок наявності внутрішнього двигуна. Дистанція польоту може бути до 200 кілометрів. Вага бойової частини близько 100 кг.

"Відповідаю відразу на питання

1. Зенітними дронами їх збити не можна, занадто висока швидкість польоту

2. Вплив РЕБ невідомий, оскільки ми не розуміємо, який тип приймальної системи навігації там встановлений.

Паралельно росіяни використовують ще один аналогічний виріб з дистанцій до 200 кілометрів "Гром-Е1" на основі ракети Х-38", – повідомив "Флеш".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія масштабувала виробництво гібриду ракети й КАБу "Гром-1" з дальністю близько 100–120 км та більш модифіковані версії з дальністю до 200км, але меншим зарядом. Про це повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман".



