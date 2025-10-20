Сегодня после обеда россияне ударили по Полтавскому району модифицированным КАБом. Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что это был не совсем привычный КАБ в формате авиабомбы с крылышками.

Специалисты точно не знают, чем россияне ударили по Полтаве

"Это изделие больше напоминает по форме крылатую ракету, в которой прямо с завода все собрано в одном корпусе. Название оружия УМПБ-5. Сейчас мы достоверно ничего точно не знаем по поводу этих бомб! Все выводы экспертов базируются на аналогичных разработках и предварительных аналогах, в частности УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в целом виде никто не видел и не изучал! Могу сказать, что диаметр изделия 30 см", – отмечает эксперт.

По его словам, УМПБ, как и КАБ, сбрасывается с высоты более 10 километров и может летать дальше КАБ за счет наличия внутреннего двигателя. Дистанция полета может быть до 200 км. Вес боевой части около 100 кг.

"Отвечаю сразу на вопрос 1. Зенитными дронами их сбить нельзя, слишком высока скорость полета. 2. Влияние РЭБ неизвестно, поскольку мы не понимаем, какой тип приемной системы навигации там установлен. Параллельно россияне используют еще одно аналогичное изделие с дистанций до 200 километров "Гром-Е1" на основе ракеты Х-38", – сообщил "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа "Гром-1" с дальностью около 100-120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".