logo

BTC/USD

111297

ETH/USD

4040.35

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Специалисты точно не знают, чем россияне ударили по Полтаве
commentss НОВОСТИ Все новости

Специалисты точно не знают, чем россияне ударили по Полтаве

Прилет "КАБ" по Полтаве. В последнее время противник активизировал удары по Украине этим видом вооружения

20 октября 2025, 18:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня после обеда россияне ударили по Полтавскому району модифицированным КАБом. Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что это был не совсем привычный КАБ в формате авиабомбы с крылышками.

Специалисты точно не знают, чем россияне ударили по Полтаве

Специалисты точно не знают, чем россияне ударили по Полтаве

"Это изделие больше напоминает по форме крылатую ракету, в которой прямо с завода все собрано в одном корпусе. Название оружия УМПБ-5.

Сейчас мы достоверно ничего точно не знаем по поводу этих бомб! Все выводы экспертов базируются на аналогичных разработках и предварительных аналогах, в частности УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в целом виде никто не видел и не изучал! Могу сказать, что диаметр изделия 30 см", – отмечает эксперт.

Специалисты точно не знают, чем россияне ударили по Полтаве - фото 2

По его словам, УМПБ, как и КАБ, сбрасывается с высоты более 10 километров и может летать дальше КАБ за счет наличия внутреннего двигателя. Дистанция полета может быть до 200 км. Вес боевой части около 100 кг.

"Отвечаю сразу на вопрос

1. Зенитными дронами их сбить нельзя, слишком высока скорость полета.

2. Влияние РЭБ неизвестно, поскольку мы не понимаем, какой тип приемной системы навигации там установлен.

Параллельно россияне используют еще одно аналогичное изделие с дистанций до 200 километров "Гром-Е1" на основе ракеты Х-38", – сообщил "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа "Гром-1" с дальностью около 100-120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости