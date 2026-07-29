Росіяни обирають цілі на Google Maps: «Флеш» про майбутні удари по складах в Україні

Військовий експерт та радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (відомий як "Флеш") прокоментував серію масштабних пожеж на російських комерційних майданчиках. За його словами, на території країни-агресора фіксується масове загоряння роздрібних складів, де зберігалася продукція військового призначення. На тлі цих подій аналітик закликав українців не ігнорувати загрози з боку ворога та пояснив, чому вітчизняні логістичні системи є набагато стійкішими до можливих ударів у відповідь.

Пожежа на складі Wildberries

"Чи будуть вони атакувати ще більше наших об’єктів? Напевно, будуть", — прогнозує Сергій Бескрестнов, оцінюючи логіку дій окупантів. Він зазначає, що зараз триває класична війна на вичерпання ресурсів, де точний час чи місце нових обстрілів спрогнозувати важко, тим паче, що "російські блогери та ЗМІ навіть публічно обирають якісь там цілі на Google Maps".

Попри потенційні загрози, радник голови держави впевнений, що український приватний сектор набагато краще підготовлений до сучасних викликів. Головна перевага вітчизняного бізнесу полягає у відмові від радянських підходів до концентрації майна та переході до гнучкої децентралізації.

"Наша роздрібна торгівля більш розсіяна по країні та по складах, на відміну від "складо-монстрів" РФ", — підкреслює Бескрестнов, описуючи різницю в організації логістики двох країн. За його спостереженнями, українські підприємці діють на випередження: "Наш бізнес реагує на всі події дуже швидко й розсудливо, тому вже давно великі склади усе розвезли на сотні маленьких".

Експерт також нагадав, що саме Росія першою зробила цивільну логістику об'єктом своїх атак, знищуючи термінали провідних українських компаній. Проте безкарними такі дії Москви більше не залишаться.

"А взагалі не ми розпочали цю війну і не ми почали знищувати склади (наприклад, "Нової пошти" або АТБ)", — зауважив радник президента. Він чітко дав зрозуміти, що Україна має технічні можливості для дзеркальних кроків: "Якщо вони продовжуватимуть терор, ми знайдемо, чим і як відповісти".

Наостанок посадовець додав, що вчинки загарбників часто позбавлені логіки, тому українцям слід неухильно реагувати на сигнали повітряної тривоги задля збереження життів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що існує попередження від моніторингових каналів на сьогодні про масований удар по Україні з боку Росії.