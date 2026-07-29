Росіяни обирають цілі на Google Maps: «Флеш» про майбутні удари по складах в Україні

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Недилько Ксения
Військовий експерт та радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (відомий як "Флеш") прокоментував серію масштабних пожеж на російських комерційних майданчиках. За його словами, на території країни-агресора фіксується масове загоряння роздрібних складів, де зберігалася продукція військового призначення. На тлі цих подій аналітик закликав українців не ігнорувати загрози з боку ворога та пояснив, чому вітчизняні логістичні системи є набагато стійкішими до можливих ударів у відповідь.
Пожежа на складі Wildberries
Попри потенційні загрози, радник голови держави впевнений, що український приватний сектор набагато краще підготовлений до сучасних викликів. Головна перевага вітчизняного бізнесу полягає у відмові від радянських підходів до концентрації майна та переході до гнучкої децентралізації.
Експерт також нагадав, що саме Росія першою зробила цивільну логістику об'єктом своїх атак, знищуючи термінали провідних українських компаній. Проте безкарними такі дії Москви більше не залишаться.
Наостанок посадовець додав, що вчинки загарбників часто позбавлені логіки, тому українцям слід неухильно реагувати на сигнали повітряної тривоги задля збереження життів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що існує попередження від моніторингових каналів на сьогодні про масований удар по Україні з боку Росії.