Россияне выбирают цели на Google Maps: «Флэш» о будущих ударах по складам в Украине

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Недилько Ксения
Военный эксперт и советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (известный как "Флэш") прокомментировал серию масштабных пожаров на российских коммерческих площадках. По его словам, на территории страны-агрессора фиксируется массовое возгорание розничных складов, где хранилась продукция военного назначения. На фоне этих событий аналитик призвал украинцев не игнорировать угрозы со стороны врага и объяснил, почему отечественные логистические системы намного более устойчивы к возможным ответным ударам.
Пожар на складе Wildberries
Несмотря на потенциальные угрозы, советник главы государства уверен, что украинский частный сектор гораздо лучше подготовлен к современным вызовам. Главное преимущество отечественного бизнеса заключается в отказе от советских подходов к концентрации имущества и переходе к гибкой децентрализации.
Эксперт также напомнил, что именно Россия первой сделала гражданскую логистику объектом своих атак, уничтожая терминалы ведущих украинских компаний. Однако безнаказанными такие действия Москвы больше не останутся.
В заключение чиновник добавил, что поступки захватчиков часто лишены логики, поэтому украинцам следует неуклонно реагировать на сигналы воздушной тревоги для сохранения жизней.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что существует предупреждение от мониторинговых каналов на сегодняшний день о массированном ударе по Украине со стороны России.