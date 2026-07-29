Россияне выбирают цели на Google Maps: «Флэш» о будущих ударах по складам в Украине

Военный эксперт и советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (известный как "Флэш") прокомментировал серию масштабных пожаров на российских коммерческих площадках. По его словам, на территории страны-агрессора фиксируется массовое возгорание розничных складов, где хранилась продукция военного назначения. На фоне этих событий аналитик призвал украинцев не игнорировать угрозы со стороны врага и объяснил, почему отечественные логистические системы намного более устойчивы к возможным ответным ударам.

Пожар на складе Wildberries

"Будут ли они атаковать еще больше наших объектов? Наверное, будут", — прогнозирует Сергей Бескрестнов, оценивая логику действий окупантов. Он отмечает, что сейчас идет классическая война на исчерпание ресурсов, где точное время или место новых обстрелов спрогнозировать трудно, тем более что "российские блоггеры и СМИ даже публично выбирают какие-то цели на Google Maps".

Несмотря на потенциальные угрозы, советник главы государства уверен, что украинский частный сектор гораздо лучше подготовлен к современным вызовам. Главное преимущество отечественного бизнеса заключается в отказе от советских подходов к концентрации имущества и переходе к гибкой децентрализации.

"Наша розничная торговля более рассеяна по стране и по складам, в отличие от "складо-монстров" РФ", — подчеркивает Бескрестнов, описывая разницу в организации логистики двух стран. По его наблюдениям, украинские предприниматели действуют на опережение: "Наш бизнес реагирует на все события очень быстро и здраво, поэтому уже давно большие склады все развезли на сотни маленьких".

Эксперт также напомнил, что именно Россия первой сделала гражданскую логистику объектом своих атак, уничтожая терминалы ведущих украинских компаний. Однако безнаказанными такие действия Москвы больше не останутся.

"А вообще не мы начали эту войну и не мы начали уничтожать склады (например, "Новой почты" или АТБ)", — отметил советник президента. Он четко дал понять, что у Украины есть технические возможности для зеркальных шагов: "Если они будут продолжать террор, мы найдем, чем и как ответить".

В заключение чиновник добавил, что поступки захватчиков часто лишены логики, поэтому украинцам следует неуклонно реагировать на сигналы воздушной тревоги для сохранения жизней.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что существует предупреждение от мониторинговых каналов на сегодняшний день о массированном ударе по Украине со стороны России.