Особлива небезпека для столиці: моніторингові канали закликають українців бути готовими до обстрілу ракетами

Відомий військовий моніторинговий канал "Николаевский Ванек" звернувся до громадян із важливим попередженням щодо безпекової ситуації. За його даними, найближчої ночі російські окупаційні війська можуть здійснити масштабну повітряну атаку по території України. Аналітики закликають не ігнорувати сигнали тривоги та заздалегідь підготуватися до можливої небезпеки.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"На ніч буде підвищена загроза масованого обстрілу", — наголошує автор каналу в ранковому зверненні, оцінюючи ймовірні наміри ворога.

За його словами, цього разу окупанти планують застосувати серйозний арсенал озброєння, зокрема "будуть намагатися тиснути крилатими та балістичними ракетами".

Згідно з прогнозами, удари можуть бути спрямовані на різні регіони, проте найбільша концентрація загрози наразі фіксується в центральній частині країни. Оцінюючи потенційну географію атаки, моніторинговий ресурс виділяє конкретні зони ризику.

"Підвищена загроза для Києва та Київської області, — акцентує увагу "Николаевский Ванек", додаючи деталі щодо інших територій, — для решти регіонів загроза менша".

Водночас жителям усіх областей рекомендують тримати речі першої потреби зібраними.

Наразі детальна траєкторія та кількість засобів повітряного нападу уточнюються фахівцями. Автор ресурсу обіцяє оперативно оновлювати інформацію в режимі реального часу, щойно з'являться перші підтвердження активності ворога на аеродромах.

"Більш детально по цілях і так далі повідомлю після ймовірних вильотів страт. авіації", — підсумував адміністратор каналу.

Українців наполегливо просять довіряти лише офіційним джерелам інформації та обов'язково перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

Паралельно з цим фіксується активне переміщення російських бомбардувальників, які є носіями далекобійного озброєння.

"Розпочинається передислокація бортів Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья"", — зазначає інший моніторинговий ресурс, додаючи, що наразі в повітрі перебуває щонайменше один літак.

Подальший розвиток подій залежатиме від поведінки ворожих екіпажів у найближчі години, тому "щодо нічних загроз, буде видно по вечірній активності стратегічної авіації".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що іранські міжконтинентальні балістичні ракети, серед яких Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr, здатні долетіти до України, проте реальний обстріл наразі виглядає маловірогідним. Таку думку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.