Особлива небезпека для столиці: моніторингові канали закликають українців бути готовими до обстрілу ракетами

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Недилько Ксения
Відомий військовий моніторинговий канал "Николаевский Ванек" звернувся до громадян із важливим попередженням щодо безпекової ситуації. За його даними, найближчої ночі російські окупаційні війська можуть здійснити масштабну повітряну атаку по території України. Аналітики закликають не ігнорувати сигнали тривоги та заздалегідь підготуватися до можливої небезпеки.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Згідно з прогнозами, удари можуть бути спрямовані на різні регіони, проте найбільша концентрація загрози наразі фіксується в центральній частині країни. Оцінюючи потенційну географію атаки, моніторинговий ресурс виділяє конкретні зони ризику.
Наразі детальна траєкторія та кількість засобів повітряного нападу уточнюються фахівцями. Автор ресурсу обіцяє оперативно оновлювати інформацію в режимі реального часу, щойно з'являться перші підтвердження активності ворога на аеродромах.
Паралельно з цим фіксується активне переміщення російських бомбардувальників, які є носіями далекобійного озброєння.
Подальший розвиток подій залежатиме від поведінки ворожих екіпажів у найближчі години, тому "щодо нічних загроз, буде видно по вечірній активності стратегічної авіації".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що іранські міжконтинентальні балістичні ракети, серед яких Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr, здатні долетіти до України, проте реальний обстріл наразі виглядає маловірогідним. Таку думку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.