Особая опасность для столицы: мониторинговые каналы призывают украинцев быть готовыми к обстрелу ракетами

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Недилько Ксения
Известный военный мониторинговый канал "Николаевский Ванек" обратился к гражданам с важным предупреждением о ситуации в сфере безопасности. По его данным, в ближайшую ночь российские оккупационные войска могут осуществить масштабную воздушную атаку по территории Украины. Аналитики призывают не игнорировать сигналы тревоги и предварительно подготовиться к возможной опасности.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно прогнозам, удары могут быть направлены на разные регионы, однако наибольшая концентрация угрозы фиксируется в центральной части страны. Оценивая потенциальную географию атаки, мониторинговый ресурс выделяет конкретные зоны риска.
Подробная траектория и количество средств воздушного нападения уточняются специалистами. Автор ресурса обещает оперативно обновлять информацию в режиме реального времени, как только появятся первые подтверждения активности врага на аэродромах.
Параллельно с этим фиксируется активное перемещение российских бомбардировщиков, являющихся носителями дальнобойного вооружения.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения вражеских экипажей в ближайшие часы, поэтому "по ночным угрозам будет видно по вечерней активности стратегической авиации".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что и ранские межконтинентальные баллистические ракеты, среди которых Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, способны долететь до Украины, однако реальный обстрел пока выглядит маловероятным. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак .