Особая опасность для столицы: мониторинговые каналы призывают украинцев быть готовыми к обстрелу ракетами

Известный военный мониторинговый канал "Николаевский Ванек" обратился к гражданам с важным предупреждением о ситуации в сфере безопасности. По его данным, в ближайшую ночь российские оккупационные войска могут осуществить масштабную воздушную атаку по территории Украины. Аналитики призывают не игнорировать сигналы тревоги и предварительно подготовиться к возможной опасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"На ночь будет повышена угроза массированного обстрела", — отмечает автор канала в утреннем обращении, оценивая вероятные намерения врага.

По его словам, на этот раз оккупанты планируют применить серьезный арсенал вооружения, в частности "будут пытаться давить крылатыми и баллистическими ракетами".

Согласно прогнозам, удары могут быть направлены на разные регионы, однако наибольшая концентрация угрозы фиксируется в центральной части страны. Оценивая потенциальную географию атаки, мониторинговый ресурс выделяет конкретные зоны риска.

"Повышенная угроза для Киева и Киевской области, — акцентирует внимание "Николаевский Ванек", добавляя детали по другим территориям, — для остальных регионов угроза меньше".

В то же время, жителям всех областей рекомендуют держать вещи первой потребности собранными.

Подробная траектория и количество средств воздушного нападения уточняются специалистами. Автор ресурса обещает оперативно обновлять информацию в режиме реального времени, как только появятся первые подтверждения активности врага на аэродромах.

"Подробнее по целям и так далее сообщу после вероятных вылетов казней. авиации", — подытожил администратор канала.

Украинцев упорно просят доверять только официальным источникам информации и обязательно находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.

Параллельно с этим фиксируется активное перемещение российских бомбардировщиков, являющихся носителями дальнобойного вооружения.

"Начинается передислокация бортов Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья"", — отмечает другой мониторинговый ресурс, добавляя, что в воздухе находится по меньшей мере один самолет.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения вражеских экипажей в ближайшие часы, поэтому "по ночным угрозам будет видно по вечерней активности стратегической авиации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что и ранские межконтинентальные баллистические ракеты, среди которых Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, способны долететь до Украины, однако реальный обстрел пока выглядит маловероятным. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак .