Росіяни не на жарт напружилися: названо показовий момент зміни тактики війни

У ніч на 23 вересня Москва пережила серйозне потрясіння — дрони змогли подолати російську систему ППО, що стало справжнім шоком для мешканців столиці. Як зазначив політолог і очільник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, саме ця ніч чітко продемонструвала: "війна вже прийшла і на їхню територію".

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, ніч у Москві була далеко не спокійною, і росіяни вперше по-справжньому відчули загрозу. Чаленко підкреслює, що атаки на російську столицю слід перетворити на регулярну практику, адже це серйозно деморалізує супротивника.

"Росіяни почали цю війну. І тепер вона повертається до них. Особливо важливо, що така операція відбулася саме в Москві", – наголошує він.

Політолог також звертає увагу на ще один аспект — інформаційна паніка. Під час атак влада блокує доступ до інтернету та мобільного зв’язку, що лише посилює страхи населення. При цьому жителі столиці неодноразово ставали свідками того, як ракети з російських ЗРК, зокрема "Панцир-С1", запускали прямо з житлових кварталів.

"Вже не раз бачили, як ракети від “Панциря” летять з-поміж будинків", – додав Чаленко.

Успішний прорив багаторівневої протиповітряної оборони РФ доводить, що навіть у столиці не існує абсолютного захисту.

До того ж як повідомляється, під час атаки вантажний літак пролетів на критично низькій висоті просто над дахами будинків, що ще більше налякало москвичів.

Особливе обурення Чаленка викликає подвійні стандарти у сприйнятті війни росіянами:

"Вони руйнують українські міста, скидають авіабомби на Запоріжжя, вбивають цивільних, і це для них — норма. Але коли дрони летять на їхні військові об’єкти, вони не розуміють, що відбувається", – обурюється він.

"Читав їхню реакцію в соцмережах — це просто дивовижно", – додав експерт.

