Россияне не на шутку напряглись: назван показательный момент смены тактики войны
Россияне не на шутку напряглись: назван показательный момент смены тактики войны

Развязав войну, россияне теперь сами ощущают ее последствия на собственной территории — особенно показательна операция, проведенная прямо в Москве.

24 сентября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 23 сентября Москва испытала серьезное потрясение — дроны смогли преодолеть российскую систему ПВО, что послужило настоящим шоком для жителей столицы. Как отметил политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, именно эта ночь ясно продемонстрировала: "война уже пришла и на их территорию".

Россияне не на шутку напряглись: назван показательный момент смены тактики войны

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, ночь в Москве была далеко не спокойной, и россияне впервые по-настоящему ощутили угрозу. Чаленко подчеркивает, что атаки на российскую столицу следует превратить в регулярную практику, ведь это серьезно деморализует противника.

"Россияне начали эту войну. И теперь она возвращается к ним. Особенно важно, что такая операция прошла именно в Москве", — подчеркивает он.

Политолог также обращает внимание на еще один аспект – информационная паника. Во время атак власти блокируют доступ к интернету и мобильной связи, что лишь усиливает страхи населения. При этом жители столицы неоднократно становились свидетелями того, как ракеты из российских ЗРК, в частности, "Панцирь-С1", запускали прямо из жилых кварталов.

"Уже не раз видели, как ракеты от "Панциря" летят из домов", — добавил Чаленко.

Успешный прорыв многоуровневой противовоздушной обороны РФ доказывает, что даже в столице нет абсолютной защиты.

К тому же, как сообщается, во время атаки грузовой самолет пролетел на критически низкой высоте прямо над крышами домов, что еще больше испугало москвичей.

Особое возмущение Чаленко вызывает двойные стандарты в восприятии войны русскими:

"Они разрушают украинские города, сбрасывают авиабомбы на Запорожье, убивают гражданских, и это для них норма. Но когда дроны летят на их военные объекты, они не понимают, что происходит", — возмущается он.

"Читал их реакцию в соцсетях — это просто удивительно", — добавил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", российские войска наращивают давление на фронте, пытаясь успеть выполнить немаловажную цель до начала зимней кампании. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.



Источник: https://24tv.ua/vibuhi-moskvi-politolog-prokomentuvav-ataku-po-moskvi_n2920376
