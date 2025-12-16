Далекі бомбардувальники Ту-22м3 ВКС Росії виконали плановий політ у повітряному просторі над нейтральними водами Чорного моря. Про це заявили у ворожому Міноборони Росії.

Росіяни назвали причину зльоту Ту-22мЗ сьогодні над Чорним морем

Винищувальний супровід забезпечували екіпажі літаків Су-35с та Су-27 Повітряно-космічних сил.

Тривалість польоту склала понад 5 годин.

"Екіпажі дальньої авіації регулярно здійснюють польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Тихого океану, Балтійського та Чорного морів.

Усі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору", – заявили в МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ракети Х-22 взагалі призначалися для знищення авіаносців, якщо така влучить у багатоповерхівку, то просто зітре її з лиця землі.

Х-22 — це надзвукова ракета, яку дуже важко збити, у нас міста від неї теоритично можуть захистити тільки комплекси Patriot. Паливо ракети Х-22 є надзвичайно токсичною речовиною, воно дуже шкідливе при контакті з людьми чи довкіллям. Ці ракети мають велике відхилення від цілі, і катастрофічно небезпечні для цивільного населення.

"Потрібно знати. Ракети Х-22/32, що пускаються з Ту-22м3. Основна різниця між двома версіями (базовим виробом/модифікацією відповідно) — навігація та дальність, що досягається зменшенням бойової частини. Ракета Х-22 – на практиці одна з найбільших бойових частин, окрім авіабомб, які застосовуються по ЛБЗ. БЧ Х-22 може доходити до майже 1 тони. Ракета Х-32 +- сумірна по бойовій частині з Іскандер-М з уламково-фугасною БЧ, близько пів тони. Ці 2 ракети, або ж базову й модифікацію об'єднують факти: жахлива точність, немалий відсоток ймовірності відмови ракети як комплексу елементів на практиці", – пишуть монітори.