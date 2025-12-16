Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Об этом заявили во враждебном Минобороны России.

Россияне назвали причину взлета Ту-22мЗ сегодня над Черным морем

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил.

Продолжительность полета составила более 5 часов.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заявили в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ракеты Х-22 вообще предназначались для уничтожения авианосцев, если такая попадет в многоэтажку, то просто сотрет ее с лица земли.

Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую очень тяжело сбить, у нас города от нее теоретически могут защитить только комплексы Patriot. Топливо ракеты Х-22 является чрезвычайно токсичным веществом, оно очень вредно при контакте с людьми или окружающей средой. Эти ракеты имеют большое отклонение от цели и катастрофически опасны для гражданского населения.

"Нужно знать. Ракеты Х-22/32, которые пускаются с Ту-22м3. Основная разница между двумя версиями (базовым изделием/модификации соответственно) — навигация и дальность, что достигается уменьшением боевой части. Ракета Х-22 – на практике одна из самых больших боевых частей, кроме авиабомб, применяемых по ЛБС. БЧ Х-22 может доходить до почти 1 тонны. Ракета Х-32+- соизмерима по боевой части из Искандер-М с обломочно-фугасной БЧ, около полутонны. Эти 2 ракеты, или базовую и модификацию объединяют факты: ужасная точность, немалый процент вероятности отказа ракеты как комплекса элементов на практике", — пишут мониторы.