Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни наступають на Суми: що насправді відбувається на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни наступають на Суми: що насправді відбувається на фронті

Що відбувається в Сумській області та чи загрожує Сумам новий наступ

12 березня 2026, 20:56
Кречмаровская Наталия

Російські війська намагаються втриматися в Сумській області — амбітні плани окупантів провалилися, а ворожа пропаганда заявляє про наступ на Суми.

Росіяни наступають на Суми: що насправді відбувається на фронті

Війна в Україні. Ілюстративне фото

Лейтенант Андрій Коваленко, Сили оборони, розповів, що насправді відбувається на Півночі України та які шанси у ворога щодо можливої окупації території. За його словами, угруповання “Сєвєр” РФ не досягло поставлених командуванням задач в 2025 році, і зараз намагається видавати за великі здобутки — точковий і обмежений захід у прикордонні в покинуті села. 

“Місцями ці спроби зупиняються СОУ, і ворог несе великі втрати. Місцями ворог навʼязує бої в межах своєї задачі по створенню так званої “буферної зони”. Цю задачу вони вже провалили. І, що важливо, їх пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми”, — зауважив він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на п’ятому році повномасштабної війни Росії проти України продовжують прогнозувати строки її завершення. В мережі Інтернет нерідко з’являються інсайди, коли саме завершиться війни. 

Народний депутат Микола Тищенко прокоментував чергову інформацію про нібито продовження війни на “замовлення” Європи. Він зауважив, що нібито хтось із "Слуги народу" розповів журналістам, що європейці “попросили” Україну повоювати ще півтора-два роки, а фінансування вони знайдуть.

“Не знаю, який саме колега це сказав. Можливо той, хто занадто захопився читанням російських каналів. Такі заяви — це справжній подарунок для ворожої пропаганди. Вони подають нашу боротьбу як якийсь комерційний контракт, хоча це зовсім не так”, — пояснив нардеп. 

Політик наголосив, що довіряє тій стратегії та переговорному процесу, яким займається Кирило Буданов.



Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10518
