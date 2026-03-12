Россияне наступают на Сумы: что на самом деле происходит на фронте

Российские войска пытаются удержаться в Сумской области – амбициозные планы оккупантов провалились, а враждебная пропаганда заявляет о наступлении на Сумы.

Война в Украине. Иллюстративное фото

Лейтенант Андрей Коваленко, Силы обороны, рассказал, что действительно происходит на Севере Украины и каковы шансы у врага относительно возможной оккупации территории. По его словам, группировка "Север" РФ не достигла поставленных командованием задач в 2025 году, и сейчас пытается выдавать за большие достижения — точечная и ограниченная мера в пограничные в заброшенные деревни.

"Местами эти попытки останавливаются СОУ, и враг несет большие потери. Местами враг навязывает бои в пределах своей задачи по созданию так называемой "буферной зоны". Эту задачу они уже провалили. И, что важно, их пропаганда спекулирует, что это наступление на Сумы. Нет, это никакое не наступление на Сумы”, — заметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на пятом году полномасштабной войны России против Украины продолжают прогнозировать сроки ее завершения. В сети Интернет нередко появляются инсайды, когда именно завершатся войны.

Народный депутат Николай Тищенко прокомментировал очередную информацию о якобы продолжении войны по "заказу" Европы. Он отметил, что якобы кто-то из "Слуги народа" рассказал журналистам, что европейцы попросили Украину повоевать еще полтора-два года, а финансирование они найдут.

"Не знаю, какой именно коллега это сказал. Возможно, тот, кто слишком увлекся чтением российских каналов. Такие заявления — это настоящий подарок для вражеской пропаганды. Они представляют нашу борьбу как некий коммерческий контракт, хотя это совсем не так", — пояснил нардеп.

Политик подчеркнул, что доверяет той стратегии и переговорному процессу, которым занимается Кирилл Буданов.