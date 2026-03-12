Россияне наступают на Сумы: что на самом деле происходит на фронте

Рубрики
Российские войска пытаются удержаться в Сумской области – амбициозные планы оккупантов провалились, а враждебная пропаганда заявляет о наступлении на Сумы.
Война в Украине. Иллюстративное фото
Лейтенант Андрей Коваленко, Силы обороны, рассказал, что действительно происходит на Севере Украины и каковы шансы у врага относительно возможной оккупации территории. По его словам, группировка "Север" РФ не достигла поставленных командованием задач в 2025 году, и сейчас пытается выдавать за большие достижения — точечная и ограниченная мера в пограничные в заброшенные деревни.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на пятом году полномасштабной войны России против Украины продолжают прогнозировать сроки ее завершения. В сети Интернет нередко появляются инсайды, когда именно завершатся войны.
Народный депутат Николай Тищенко прокомментировал очередную информацию о якобы продолжении войны по "заказу" Европы. Он отметил, что якобы кто-то из "Слуги народа" рассказал журналистам, что европейцы попросили Украину повоевать еще полтора-два года, а финансирование они найдут.
"Не знаю, какой именно коллега это сказал. Возможно, тот, кто слишком увлекся чтением российских каналов. Такие заявления — это настоящий подарок для вражеской пропаганды. Они представляют нашу борьбу как некий коммерческий контракт, хотя это совсем не так", — пояснил нардеп.
Политик подчеркнул, что доверяет той стратегии и переговорному процессу, которым занимается Кирилл Буданов.