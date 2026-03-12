logo_ukra

Україну "попросили" воювати ще два роки: що відомо про справжні домовленості з ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Україну "попросили" воювати ще два роки: що відомо про справжні домовленості з ЄС

Народний депутат Тищенко відреагував на інформацію, нібито Україну “попросили” воювати ще два роки

12 березня 2026, 19:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На п’ятому році повномасштабної війни Росії проти України продовжують робити прогнози щодо строків її завершення. В мережі Інтернет нерідко з’являються інсайди, коли саме завершиться війни. 

Україну "попросили" воювати ще два роки: що відомо про справжні домовленості з ЄС

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чергову інформацію про нібито продовження війни на “замовлення” Європи прокоментував народний депутат Микола Тищенко. Він зауважив, що нібито хтось із "Слуги народу" розповів журналістам, що європейці “попросили” Україну повоювати ще півтора-два роки, а фінансування вони знайдуть.

“Не знаю, який саме колега це сказав. Можливо той, хто занадто захопився читанням російських каналів. Такі заяви — це справжній подарунок для ворожої пропаганди. Вони подають нашу боротьбу як якийсь комерційний контракт, хоча це зовсім не так”, — пояснив нардеп. 

Політик наголосив, що довіряє тій стратегії та переговорному процесу, яким займається Кирило Буданов. За його словами, тут немає місця порожнім обіцянкам про “мир за два тижні” чи “до Великодня”. Іде серйозна та тиха робота професіоналів — дуже важливо, щоб випадкові здогадки окремих політиків не заважали цій справі, пояснив політик. 

“Чи може війна тривати ще рік або два? Цілком імовірно. Але це стається не тому, що нас хтось про це “попросив”. Ми воюємо за власне існування та свою землю. Західна допомога дає нам ресурси для цієї боротьби, але ніхто не може “купити” наш час чи життя наших людей”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент Зеленський заявив, які рішення та дії українських партнерів допоможуть пришвидшити завершення війни.




Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/3890
