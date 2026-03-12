Украину "попросили" воевать еще два года: что известно о настоящих договоренностях с ЕС

На пятом году полномасштабной войны России против Украины продолжают делать прогнозы по срокам ее завершения. В сети Интернет нередко появляются инсайды, когда именно завершатся войны.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Очередную информацию о якобы продолжении войны по "заказу" Европы прокомментировал народный депутат Николай Тищенко. Он отметил, что якобы кто-то из "Слуги народа" рассказал журналистам, что европейцы "попросили" Украину повоевать еще полтора-два года, а финансирование они найдут.

"Не знаю, какой именно коллега это сказал. Возможно, тот, кто слишком увлекся чтением российских каналов. Такие заявления — это настоящий подарок для враждебной пропаганды. Они представляют нашу борьбу как некий коммерческий контракт, хотя это совсем не так", — пояснил нардеп.

Политик подчеркнул, что доверяет той стратегии и переговорному процессу, которым занимается Кирилл Буданов. По его словам, здесь нет места пустым обещаниям о "мире через две недели" или "до Пасхи". Идет серьезная и тихая работа профессионалов – очень важно, чтобы случайные догадки отдельных политиков не мешали этому делу, пояснил политик.

"Может ли война длиться еще год или два? Вполне вероятно. Но это происходит не потому, что нас кто-то об этом "попросил". Мы воюем за собственное существование и свою землю. Западная помощь дает нам ресурсы для этой борьбы, но никто не может "купить" наше время или жизнь наших людей", — подытожил народный депутат.

