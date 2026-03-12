logo

Украину "попросили" воевать еще два года: что известно о настоящих договоренностях с ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину "попросили" воевать еще два года: что известно о настоящих договоренностях с ЕС

Народный депутат Тищенко отреагировал на информацию, будто Украину "попросили" воевать еще два года

12 марта 2026, 19:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На пятом году полномасштабной войны России против Украины продолжают делать прогнозы по срокам ее завершения. В сети Интернет нередко появляются инсайды, когда именно завершатся войны.

Украину "попросили" воевать еще два года: что известно о настоящих договоренностях с ЕС

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Очередную информацию о якобы продолжении войны по "заказу" Европы прокомментировал народный депутат Николай Тищенко. Он отметил, что якобы кто-то из "Слуги народа" рассказал журналистам, что европейцы "попросили" Украину повоевать еще полтора-два года, а финансирование они найдут.

"Не знаю, какой именно коллега это сказал. Возможно, тот, кто слишком увлекся чтением российских каналов. Такие заявления — это настоящий подарок для враждебной пропаганды. Они представляют нашу борьбу как некий коммерческий контракт, хотя это совсем не так", — пояснил нардеп.

Политик подчеркнул, что доверяет той стратегии и переговорному процессу, которым занимается Кирилл Буданов. По его словам, здесь нет места пустым обещаниям о "мире через две недели" или "до Пасхи". Идет серьезная и тихая работа профессионалов – очень важно, чтобы случайные догадки отдельных политиков не мешали этому делу, пояснил политик.

"Может ли война длиться еще год или два? Вполне вероятно. Но это происходит не потому, что нас кто-то об этом "попросил". Мы воюем за собственное существование и свою землю. Западная помощь дает нам ресурсы для этой борьбы, но никто не может "купить" наше время или жизнь наших людей", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Зеленский заявил, какие решения и действия украинских партнеров помогут ускорить завершение войны.




Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/3890
