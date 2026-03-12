Украину "попросили" воевать еще два года: что известно о настоящих договоренностях с ЕС

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На пятом году полномасштабной войны России против Украины продолжают делать прогнозы по срокам ее завершения. В сети Интернет нередко появляются инсайды, когда именно завершатся войны.
Война в Украине.
Очередную информацию о якобы продолжении войны по "заказу" Европы прокомментировал народный депутат Николай Тищенко. Он отметил, что якобы кто-то из "Слуги народа" рассказал журналистам, что европейцы "попросили" Украину повоевать еще полтора-два года, а финансирование они найдут.
Политик подчеркнул, что доверяет той стратегии и переговорному процессу, которым занимается Кирилл Буданов. По его словам, здесь нет места пустым обещаниям о "мире через две недели" или "до Пасхи". Идет серьезная и тихая работа профессионалов – очень важно, чтобы случайные догадки отдельных политиков не мешали этому делу, пояснил политик.
