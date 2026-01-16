Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: що відомо

Рубрики
Лиля Воробьева
Російські війська зробили спробу прориву українського кордону в напрямку села Дігтярне на Харківщині, однак план окупантів було зірвано. Сили оборони відбили атаку противника та знищили понад два десятки загарбників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Укрінформ.
Наступ РФ на Харківщині (фото з відкритих джерел)
Він наголосив, що захоплення всієї Донеччини в настільки стислі терміни є майже нереальним завданням для російської армії. За його словами, подібні плани противник озвучує регулярно, однак жодного разу вони так і не були виконані.