Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: що відомо

Речник ДПСУ розповів, що відбувається поблизу населеного пункту Дігтяне, що на Харківщині

16 січня 2026, 20:50
Лиля Воробьева

 Російські війська зробили спробу прориву українського кордону в напрямку села Дігтярне на Харківщині, однак план окупантів було зірвано. Сили оборони відбили атаку противника та знищили понад два десятки загарбників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Укрінформ.

Владімір Путін нібито поставив перед російськими військами — повністю окупувати Донецьку область до 1 квітня. Однак реалізація такого задуму виглядає вкрай проблематичною, хоча має певні особливості. Про це розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Він наголосив, що захоплення всієї Донеччини в настільки стислі терміни є майже нереальним завданням для російської армії. За його словами, подібні плани противник озвучує регулярно, однак жодного разу вони так і не були виконані.
 



atalanta