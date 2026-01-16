Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: що відомо

Російські війська зробили спробу прориву українського кордону в напрямку села Дігтярне на Харківщині, однак план окупантів було зірвано. Сили оборони відбили атаку противника та знищили понад два десятки загарбників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Укрінформ.

Наступ РФ на Харківщині (фото з відкритих джерел)