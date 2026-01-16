logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: что известно

Спикер ГНСУ рассказал, что происходит вблизи населенного пункта Дигтяне Харьковской области

16 января 2026, 20:50
Лиля Воробьева

Российские войска предприняли попытку прорыва украинской границы в направлении села Дигтярное на Харьковщине, однако план оккупантов был сорван. Силы обороны отразили атаку противника и уничтожили более двух десятков захватчиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Укринформ.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Владимир Путин якобы поставил перед российскими войсками полностью оккупировать Донецкую область до 1 апреля. Однако реализация такого замысла выглядит крайне проблематичной, хотя имеет некоторые особенности. Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Он подчеркнул, что захват всей Донбасса в столь сжатые сроки является почти нереальной задачей для русской армии. По его словам, подобные планы противник озвучивает регулярно, но ни разу они так и не были выполнены.



