Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: что известно

Лиля Воробьева
Российские войска предприняли попытку прорыва украинской границы в направлении села Дигтярное на Харьковщине, однако план оккупантов был сорван. Силы обороны отразили атаку противника и уничтожили более двух десятков захватчиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Укринформ.
Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что захват всей Донбасса в столь сжатые сроки является почти нереальной задачей для русской армии. По его словам, подобные планы противник озвучивает регулярно, но ни разу они так и не были выполнены.