Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: что известно

Российские войска предприняли попытку прорыва украинской границы в направлении села Дигтярное на Харьковщине, однако план оккупантов был сорван. Силы обороны отразили атаку противника и уничтожили более двух десятков захватчиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Укринформ.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)