Потрібно це всерйоз сприймати: військовий попередив про загрозу окупації цілого регіону навесні

У медіа з’являлася інформація про чергову вимогу, яку Владімір Путін нібито поставив перед російськими військами — повністю окупувати Донецьку область до 1 квітня. Однак реалізація такого задуму виглядає вкрай проблематичною, хоча має певні особливості. Про це розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що захоплення всієї Донеччини в настільки стислі терміни є майже нереальним завданням для російської армії. За його словами, подібні плани противник озвучує регулярно, однак жодного разу вони так і не були виконані.

Водночас як зауважив військовий, навіть малореалістичні наміри ворога не можна ігнорувати. Окупаційні війська все одно намагатимуться рухатися вперед, тому українська сторона має сприймати такі заяви максимально серйозно.

Наразі бойові дії тривають по всій зоні відповідальності Третього армійського корпусу. Російські підрозділи щоденно зазнають значних втрат, проводячи безперервні штурми, які не приносять їм відчутних результатів. За словами Жоріна, ці атаки є хаотичними та виснажливими для самих окупантів.

Він також зазначив, що Росія залучає до бойових дій іноземців, зокрема вихідців з Африки, багато з яких потрапляють у полон. Це свідчить про серйозні внутрішні проблеми в армії РФ, незалежно від того, які стратегічні цілі там декларують.

Як вже писали "Коментарі", за даними окремих метеорологічних моделей, холодна погода в Україні може зберігатися щонайменше до початку лютого. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, наголосивши, що найближчими днями варто готуватися не до послаблення, а до подальшого посилення морозів.