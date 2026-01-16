Надо это всерьез воспринимать: военный предупредил об угрозе оккупации целого региона весной

В медиа появлялась информация об очередном требовании, которое Владимир Путин якобы поставил перед российскими войсками полностью оккупировать Донецкую область до 1 апреля. Однако реализация такого замысла выглядит крайне проблематичной, хотя имеет некоторые особенности. Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что захват всей Донбасса в столь сжатые сроки является почти нереальной задачей для русской армии. По его словам, подобные планы противник озвучивает регулярно, но ни разу они так и не были выполнены.

В то же время, как заметил военный, даже малореалистические намерения врага нельзя игнорировать. Оккупационные войска все равно постараются двигаться вперед, поэтому украинская сторона должна воспринимать такие заявления максимально серьезно.

Пока боевые действия продолжаются по всей зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Российские подразделения ежедневно несут значительные потери, проводя непрерывные штурмы, не приносящие им ощутимых результатов. По словам Жорина, эти атаки хаотичны и изнурительны для самих оккупантов.

Он также отметил, что Россия вовлекает в боевые действия иностранцев, в том числе выходцев из Африки, многие из которых попадают в плен. Это свидетельствует о серьезных внутренних проблемах в армии РФ, независимо от того, какие стратегические цели там декларируют.

