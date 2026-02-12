Росіяни накрили балістикою Київ та Дніпро: що відомо про прильоти та руйнування

У ніч проти 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів зафіксовано потрапляння до приватного будинку.

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Повітряні сили попередили про ракети, що летіли на Київ, і одразу в місті пролунала серія вибухів.

За київською мерією, у Дарницькому районі, попередньо, ракета потрапила до приватного будинку. У Голосіївському та Деснянському – у нежитлову забудову. У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на даний момент відомо про двох поранених.

Є повідомлення, що після цієї атаки у місті почалися перебої з електрикою.

У Дніпрі близько 3 години ночі також пролунала серія вибухів, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та автомобілі в одному з районів міста. Сталася пожежа.

Також є поранені. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа, "немовля та 4-річна дівчинка отримали поранення внаслідок атаки росіян на Дніпро". Він додав, що дітям надається вся необхідна медична допомога.

