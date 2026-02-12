logo

Война с Россией Россияне накрыли баллистикой Киев и Днепр: что известно о прилетах и разрушениях
Стали известны последствия атаки на Киев и Днепр

Стали известны последствия атаки на Киев и Днепр

12 февраля 2026, 07:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов зафиксировано попадание в частный дом.

Россияне накрыли баллистикой Киев и Днепр: что известно о прилетах и разрушениях

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Воздушные силы предупредили о ракетах, летевших на Киев, и сразу в городе прогремела серия взрывов.

По киевской мэрии, в Дарницком районе, предварительно, ракета попала в частный дом. В Голосеевском и Деснянском — в нежилую застройку. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле жилого дома.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на данный момент известно о двух раненых.

Есть сообщения, что после этой атаки в городе начались перебои с электричеством.

В Днепре около 3 часов ночи также прогремела серия взрывов, в результате чего повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.

Также есть раненые. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжа, "младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр". Он добавил, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 11 февраля враг начал массированную комбинированную атаку на Украину. Столица получила удары баллистическими ракетами, параллельно сообщается об атаке на Днепр.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Голосеевском районе столицы произошла чрезвычайная ситуация — взорвался автомобиль. Правоохранители устанавливают причины инцидента.

Как сообщили в полиции Киева, на месте происшествия уже развернута работа экстренных служб.




