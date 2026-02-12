Россия безжалостно бьет баллистикой по Киеву и Днепру

Вечером враг начал массированную комбинированную атаку на Украину. Столица получила удары баллистическими ракетами, параллельно сообщается об атаке на Днепр.

Русская атака на Киев и Днепр

Об обстреле Киева сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, призвав жителей немедленно находиться в укрытиях. По его словам, в Дарницком районе зафиксированы последствия вражеского удара — предварительно поврежден частный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что противник наносит удары баллистике по объектам инфраструктуры столицы. По предварительным данным, в Дарницком районе произошло попадание в частную застройку, в Голосеевском и Деснянском районах — в нежилые объекты.

По словам городских властей, массированная атака продолжается. Граждан призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Параллельно мониторинговые каналы сообщают о массированной комбинированной атаке на Днепр. Жители обоих городов отмечают перебои с электроснабжением и частичное исчезновение воды.

Кроме того, по данным мониторинговых ресурсов, в направлении Киева и Днепра двигаются группы ударных беспилотников типа Shahed.

Информация о последствиях атак и возможных пострадавших уточняется.



