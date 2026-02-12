logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія безжалісно бʼє балістикою по Києву та Дніпру
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія безжалісно бʼє балістикою по Києву та Дніпру

Росія здійснює масовану комбіновану атаку на Київ та Дніпро — по столиці вже б’ють балістичними ракетами

12 лютого 2026, 02:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Увечері ворог розпочав масовану комбіновану атаку на Україну. Столиця зазнала ударів балістичними ракетами, паралельно повідомляється про атаку на Дніпро.

Росія безжалісно бʼє балістикою по Києву та Дніпру

Російська атака на Київ та Дніпро

Про обстріл Києва повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, закликавши мешканців негайно перебувати в укриттях. За його словами, у Дарницькому районі зафіксовані наслідки ворожого удару — попередньо пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що противник завдає ударів балістикою по об’єктах інфраструктури столиці. За попередніми даними, у Дарницькому районі відбулося влучання у приватну забудову, у Голосіївському та Деснянському районах — у нежитлові об’єкти.

За словами міської влади, масована атака триває. Громадян закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Паралельно моніторингові канали повідомляють про масовану комбіновану атаку на Дніпро. Мешканці обох міст зазначають про перебої з електропостачанням та часткове зникнення води.

Крім того, за даними моніторингових ресурсів, у напрямку Києва та Дніпра рухаються групи ударних безпілотників типу "Shahed".

Інформація щодо наслідків атак та можливих постраждалих уточнюється.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6191
Теги:

Новини

Всі новини