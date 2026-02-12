Росія безжалісно бʼє балістикою по Києву та Дніпру

Увечері ворог розпочав масовану комбіновану атаку на Україну. Столиця зазнала ударів балістичними ракетами, паралельно повідомляється про атаку на Дніпро.

Російська атака на Київ та Дніпро

Про обстріл Києва повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, закликавши мешканців негайно перебувати в укриттях. За його словами, у Дарницькому районі зафіксовані наслідки ворожого удару — попередньо пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що противник завдає ударів балістикою по об’єктах інфраструктури столиці. За попередніми даними, у Дарницькому районі відбулося влучання у приватну забудову, у Голосіївському та Деснянському районах — у нежитлові об’єкти.

За словами міської влади, масована атака триває. Громадян закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Паралельно моніторингові канали повідомляють про масовану комбіновану атаку на Дніпро. Мешканці обох міст зазначають про перебої з електропостачанням та часткове зникнення води.

Крім того, за даними моніторингових ресурсів, у напрямку Києва та Дніпра рухаються групи ударних безпілотників типу "Shahed".

Інформація щодо наслідків атак та можливих постраждалих уточнюється.



