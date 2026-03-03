logo_ukra

Росіяни монтують відео українських військових: яка пропаганда на цей раз

РФ продовжує дезінформаційну кампанію в TikTok із використанням ШІ — ЦПД

3 березня 2026, 16:32
Ткачова Марія

Росія продовжує масштабну дезінформаційну кампанію в соціальній мережі TikTok, використовуючи технології штучного інтелекту для створення фейкових відеозвернень нібито від українських військових.

Росіяни монтують відео українських військових: яка пропаганда на цей раз

Штучний інтелект на відео від росіян

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, схема працює через новостворені анонімні акаунти, які поширюють відео згенерованих “захисників”. У роликах вони закликають підписуватися на сторінки, щоб отримувати “важливі новини з фронту”. Таким чином штучно нарощується аудиторія та охоплення.

Після цього на таких сторінках можуть з’являтися відео з наративами про “катастрофічну ситуацію” на фронті, “безвихідь” та заклики залишати країну. У ЦПД наголошують, що ці меседжі співзвучні з російською пропагандою і спрямовані на підрив мобілізаційних процесів та внутрішню дестабілізацію.

Раніше Центр повідомляв про використання дипфейків у межах кампанії #HollywoodagainstZelenskyy, коли дезінформацію маскували під звернення відомих осіб для дискредитації України.

У ЦПД закликають громадян критично ставитися до подібного контенту та перевіряти інформацію через офіційні джерела.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у складі Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють” створено новий інноваційний підрозділ безпілотних систем — батальйон “Крук”.
Про це повідомили в Національній поліції України. До складу батальйону входять ударні FPV-дрони, важкі бомбери, системи розвідки, засоби протидії ворожим безпілотникам, а також інженерний хаб для обслуговування та модернізації техніки.



