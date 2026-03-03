logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне монтируют видео украинских военных: какая пропаганда в этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне монтируют видео украинских военных: какая пропаганда в этот раз

РФ продолжает дезинформационную кампанию в TikTok с использованием ИИ - ЦПД

3 марта 2026, 16:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Россия продолжает масштабную дезинформационную кампанию в социальной сети TikTok, используя технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеообращений якобы от украинских военных.

Россияне монтируют видео украинских военных: какая пропаганда в этот раз

Искусственный интеллект на видео от россиян

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, схема работает через вновь анонимные аккаунты, которые распространяют видео сгенерированных "защитников". В роликах они призывают подписываться на страницы, чтобы получать важные новости с фронта. Таким образом, искусственно наращивается аудитория и охват.

После этого на таких страницах могут появляться видео с нарративами о "катастрофической ситуации" на фронте, "безысходности" и призывах покидать страну. В ЦПИ отмечают, что эти месседжи созвучны с российской пропагандой и направлены на подрыв мобилизационных процессов и внутреннюю дестабилизацию.

Ранее Центр сообщал об использовании дипфейков в рамках кампании #HollywoodagainstZelenskyy, когда дезинформацию маскировали под обращение известных лиц для дискредитации Украины.

В ЦПИ призывают граждан критически относиться к подобному контенту и проверять информацию через официальные источники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в составе Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" создано новое инновационное подразделение беспилотных систем — батальон "Крук".
Об этом сообщили в национальной полиции Украины. В состав батальона входят ударные FPV-дроны, тяжелые бомберы, системы разведки, средства противодействия вражеским беспилотникам, а также инженерный хаб для обслуживания и модернизации техники.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://cpd.gov.ua/
Теги:

Новости

Все новости