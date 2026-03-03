Россияне монтируют видео украинских военных: какая пропаганда в этот раз

Россия продолжает масштабную дезинформационную кампанию в социальной сети TikTok, используя технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеообращений якобы от украинских военных.

Искусственный интеллект на видео от россиян

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, схема работает через вновь анонимные аккаунты, которые распространяют видео сгенерированных "защитников". В роликах они призывают подписываться на страницы, чтобы получать важные новости с фронта. Таким образом, искусственно наращивается аудитория и охват.

После этого на таких страницах могут появляться видео с нарративами о "катастрофической ситуации" на фронте, "безысходности" и призывах покидать страну. В ЦПИ отмечают, что эти месседжи созвучны с российской пропагандой и направлены на подрыв мобилизационных процессов и внутреннюю дестабилизацию.

Ранее Центр сообщал об использовании дипфейков в рамках кампании #HollywoodagainstZelenskyy, когда дезинформацию маскировали под обращение известных лиц для дискредитации Украины.

В ЦПИ призывают граждан критически относиться к подобному контенту и проверять информацию через официальные источники.

