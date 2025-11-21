На Сіверському напрямку почало густіти повітря: ворог вперся рогом у Званівку й пішов давити вглиб нашої оборони. Про це заявив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной", який щоденно передає повідомлення про обстановку на фронті.

Росіяни міцно взялися за ще один напрямок: де може статися «котел»

"Арта по цьому відтинку зараз працює в них майже безперервно, намагаючись вибити наші опорні точки й примусити піхоту просуватися під накриттям вибухів.

Їхні штурмові групи рухаються дрібними пачками, вклинюються у наші рубежі і ловлять будь-яку забудову чи посадку, щоб залягти, перечекати та спробувати закріпитися хоч на кілька метрів. Але наші підрозділи тримають темп, виявляють ці групи ще на підходах, працюють дронами і добивають тих, хто намагається причепитися до нашої лінії. Для ворога там кожен метр перетворюється на пастку", – зазначає військовий.

За його словами, ситуація реально динамічна, противник не відступає, а СОУ не дають йому зафіксуватися.

"З північного флангу вже намалювалися коридори, де кнури лишають сірі кишені, пробуючи розхитати фланг. Якщо вони продовжать так дертися вперед, то бої за Званівку будуть вкрай важкі.

Дотиснути це село буде питанням часу, проте робимо все можливе щоб цього не відбулося миттєво!", – наголошує "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку ворог намагається просуватися в напрямку Сіверського Донця та обходити Лиман південніше від міста. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військовослужбовця Сил оборони України Станіслава "Османа" Бунятова.

"Нескладно зрозуміти, чому рух відбувається саме так, адже р*сня поступово утворює і Сіверський "котел", а для цього їхні оператори БПЛА повинні контролювати логістику в тому напрямку", – зазначає військовий.