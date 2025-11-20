На Лиманському напрямку ворог намагається просуватися в напрямку Сіверського Донця та обходити Лиман південніше від міста. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військовослужбовця Сил оборони України Станіслава "Османа" Бунятова.

Окупанти намагаються створити новий «котел»: де формують оточення

"Нескладно зрозуміти, чому рух відбувається саме так, адже русня поступово утворює і Сіверський "котел", а для цього їхні оператори БПЛА повинні контролювати логістику в тому напрямку", – зазначає військовий.

Інший український військовослужбовець з позивним "Мучной" наголошує, що ситуація у місті Сіверськ помітно важчає щодня.

"Противник тисне на південну частину міста й працює хитро: невеликими групами заходить у двори, виставляє засідки, намагається перерізати нашим піхотним групам будь-які можливості для маневру й виходу на більш вигідні лінії. Південь міста фактично перетворюється на лабіринт укриттів, де ворог намагається нав’язати нам ближній бій", – повідомляє "Мучной".

За його словами, окрема проблема – це ворожі FPV-дрони на оптоволокні, ворог активно застосовує їх по приватному сектору, методично вибиваючи позиції та пробуючи знести нашу передову інфраструктуру.

"Це виглядає як цілеспрямована підготовка під подальший ривок вглиб, вони розчищають собі проходи й вибивають все, що може їх стримати.

Наші бійці відповідають теж жорстко, пацюємо по ворожих укриттях, траншеях, укріпленнях — все, де засів противник, отримує свою порцію. Бої тривають на південному фланзі і зі сходу, там ворог намагається розхитати фланги і вклинитися в міську забудову.

Північний і північно-східний фланги поки тримаються стабільно, тут противник не зміг нав’язати темп, проте по загальній динаміці видно, що тиск він намагатиметься збільшувати. Напрямок залишається одним із найнапруженіших!", – додає військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська прорвали найсильнішу та найдовшу лінію фронту України в Донецькій області, захопивши села Виїмка та Івано-Дарівка, перш ніж увійти до міста Сіверськ з півдня. Про це повідомив військовий оглядач Bild Юліан Рьопке. За його інформацією, росіянам вдалося захопити вже 20% міста. На ці 9 км їм знадобилося 40 місяців, додав оглядач.