Російські окупаційні війська прорвали найсильнішу та найдовшу лінію фронту України в Донецькій області, захопивши села Виїмка та Івано-Дарівка, перш ніж увійти до міста Сіверськ з півдня. Про це повідомив військовий оглядач Bild Юліан Рьопке. За його інформацією, росіянам вдалося захопити вже 20% міста. На ці 9 км їм знадобилося 40 місяців, додав оглядач.

Найсильнішу лінію оборони прорвано: куди змогли зайти росіяни

Зазначимо, що військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який докладно повідомляє обстановку з фронту, повідомив, що південний фланг міста Сіверськ став потроху просідати.

"Те, про що попереджали раніше, зараз і вилізло на поверхню, південний фланг міста реально почав потроху просідати! По кадрах видно, як противник просовує свої малі групи — заходять двійками-трійками, працюють тихо, намагаючись зайняти приватний сектор і розширити там свою присутність. Формують собі так звані мікроопорники, лиш би зачепитися", – повідомляє військовий.

Він наголошує, що такі групи самі по собі не тягнуть на повноцінний прорив, але вони створюють системну загрозу: повзуче проникнення, яке може з часом розкрити фланг, якщо не душити одразу.

"Наші козаки вже відпрацьовують по цих заблукалих, йде точкова/швидка зачистка без шансів. Проте треба розуміти – це не разовий забіг! Такі спроби будуть повторюватися, бо ворог тестує оборону. Тут і піхота, і дронщики мають бути на взводі, реагувати без пауз і давити їх до землі з порога.

Ситуація підходить до переломного моменту. Якщо наші підрозділи втримають позиції й не віддадуть темп, лінія буде стояти. Якщо ж ворог нав’яже свою ініціативу – фланги можуть посипатися. Все впирається у витримку, холодну голову й уважність до дрібниць. Там зараз кожен метр — як останній бар’єр", – підкреслив "Мучной".

