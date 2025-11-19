Российские оккупационные войска прорвали сильнейшую и длинную линию фронта Украины в Донецкой области, захватив села Выимка и Ивано-Дарьевка, прежде чем войти в город Северск с юга. Об этом сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке. По его информации, россиянам удалось захватить 20% города. На эти 9 км им понадобилось 40 месяцев, добавил обозреватель.

Самая сильная линия обороны прорвана: куда смогли зайти россияне

Отметим, что военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", подробно сообщающий обстановку с фронта, сообщил, что южный фланг города Северск стал понемногу проседать.

"То, о чем предупреждали раньше, сейчас и вылезло на поверхность, южный фланг города реально начал понемногу проседать! По кадрам видно, как противник продвигает свои малые группы – заходят двойками-тройками, работают тихо, пытаясь занять частный сектор и расширить там свое присутствие. Формируют себе так называемые микроопорники, лишь бы зацепиться", – сообщает военный.

Он подчеркивает, что такие группы сами по себе не тянут на полноценный прорыв, но создают системную угрозу: ползучее проникновение, которое может со временем раскрыть фланг, если не душить сразу.

"Наши казаки уже отрабатывают по этим заблудшим, идет точечная/быстрая зачистка без шансов. Однако нужно понимать – это не разовый забег! Такие попытки будут повторяться, потому что враг тестирует оборону. Здесь и пехота, и дронщики должны быть на взводе, реагировать без пауз и давить их на землю с порога.

Ситуация подходит к переломному моменту. Если наши подразделения удержат позицию и не отдадут темп, линия будет стоять. Если же враг навяжет свою инициативу – фланги могут посыпаться. Все упирается в выдержку, холодную голову и внимательность к мелочам. Там сейчас каждый метр как последний барьер", – подчеркнул "Мучной".

