На Лиманском направлении враг пытается продвигаться в направлении Северского Донца и обходить Лиман южнее города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военнослужащего Сил обороны Украины Станислава "Османа" Бунятова.

Оккупанты пытаются создать новый «котел»: где формируют окружение

"Несложно понять, почему движение происходит именно так, ведь р*сня постепенно образует и Северский "котел", а для этого их операторы БПЛА должны контролировать логистику в том направлении", – отмечает военный.

Другой украинский военнослужащий с позывным "Мучной" отмечает, что ситуация в городе Северск заметно труднее каждый день.

"Противник давит на южную часть города и работает хитро: небольшими группами заходит во дворы, выставляет засады, пытается перерезать нашим пехотным группам любые возможности для маневра и выхода на более выгодные линии. Юг города фактически превращается в лабиринт укрытий, где враг пытается навязать нам ближний бой", – сообщает "Мучной".

По его словам, отдельная проблема – это вражеские FPV-дроны на оптоволокне, враг активно применяет их по частному сектору, методично выбивая позиции и пытаясь снести нашу передовую инфраструктуру.

Это выглядит как целенаправленная подготовка под дальнейший рывок вглубь, они расчищают себе проходы и выбивают все, что может их сдержать.

"Наши бойцы отвечают тоже жестко, чаем по вражеским укрытиям, траншеям, укреплениям — все, где засел противник, получает свою порцию. Бои продолжаются на южном фланге и с востока, там враг пытается расшатать фланги и вклиниться в городскую застройку .

Северный и северо-восточный фланги пока держатся стабильно, здесь противник не смог навязать темп, однако по общей динамике видно, что давление он будет пытаться увеличивать. Направление остается одним из самых напряженных!", – добавляет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска прорвали сильнейшую и самую длинную линию фронта Украины в Донецкой области, захватив села Выимка и Ивано-Дарьевка, прежде чем войти в город Северск с юга. Об этом сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке. По его информации, россиянам удалось захватить 20% города. На эти 9 км им понадобилось 40 месяцев, добавил обозреватель.