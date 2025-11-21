На Северском направлении начал густеть воздух: враг уперся рогом в Звановку и пошел давить в глубь нашей обороны. Об этом заявил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно передает сообщение об обстановке на фронте.

Россияне крепко взялись за еще одно направление: где может произойти "котел"

Арта по этому отрезку сейчас работает в них почти непрерывно, пытаясь выбить наши опорные точки и заставить пехоту продвигаться под накрытием взрывов.

Их штурмовые группы двигаются мелкими пачками, вклиниваются в наши рубежи и ловят любую застройку или посадку, чтобы залечь, переждать и попытаться закрепиться хоть на несколько метров. Но наши подразделения держат темп, выявляют эти группы еще на подходах, работают дронами и добивают тех, кто пытается придраться к нашей линии. Для врага там каждый метр превращается в ловушку", – отмечает военный.

По его словам, ситуация реально динамична, противник не отступает, а СОУ не дают ему зафиксироваться.

"С северного фланга уже нарисовались коридоры, где хряки оставляют серые карманы, пытаясь расшатать фланг. Если они продолжат так карабкаться вперед, то бои за Звановку будут крайне тяжелые.

Дожать эту деревню будет вопросом времени, однако делаем все возможное, чтобы этого не произошло мгновенно!", – отмечает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском направлении враг пытается продвигаться в направлении Северского Донца и обходить Лиман южнее города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военнослужащего Сил обороны Украины Станислава "Османа" Бунятова.

"Несложно понять, почему движение происходит именно так, ведь песня постепенно образует и Северский "котел", а для этого их операторы БПЛА должны контролировать логистику в том направлении", — отмечает военный.