Росіяни лютують: російський FPV-дрон убив чотирьох людей у машині

У Шосткінському районі Сумської області російський FPV-дрон атакував автомобіль. Внаслідок удару загинули четверо людей. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

FPV-дрон. Фото: із відкритих джерел

За попередніми даними, безпілотник цілеспрямовано вдарив цивільним автомобілем. Усі люди, що знаходилися в машині, загинули.

Серед жертв – подружжя: 58-річний чоловік та 56-річна жінка. Також в результаті атаки загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

Російські війська регулярно атакують прикордонні райони Сумської області, використовуючи артилерію, авіаційні засоби та безпілотники різних типів. Особливу загрозу для жителів регіону становлять FPV-дрони, які здатні швидко виявляти і вражати автомобілі, що рухаються.

Шосткинський район розташований неподалік державного кордону з Росією, тому населені пункти регіону регулярно зазнають обстрілів. Через активність російських безпілотників пересування цивільного транспорту у прикордонних районах залишається особливо небезпечним.

Удар по авто став черговим епізодом атак на Сумщину, де російські війська систематично застосовують безпілотники для поразки цілей на території області.

Після атаки на місці працювали відповідні служби. Інформація про наслідки удару та інші можливі пошкодження уточнюється.

Українська влада неодноразово закликає жителів прикордонних територій дотримуватись заходів безпеки та по можливості уникати перебування в районах, які регулярно зазнають російських обстрілів.

Атака у Шосткінському районі знову продемонструвала небезпеку FPV-дронів, які російські війська використовують не лише на лінії бойового зіткнення, а й для ударів по об'єктах та транспорту у прикордонних районах Сумської області.

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