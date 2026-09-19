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Россияне свирепствуют: российский FPV-дрон убил четырех человек в машине

В Шосткинском районе российский беспилотник атаковал автомобиль с людьми. Среди погибших — супружеская пара, а также еще двое жителей области

19 сентября 2026, 19:20
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Кравцев Сергей

В Шосткинском районе Сумской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Россияне свирепствуют: российский FPV-дрон убил четырех человек в машине

FPV-дрон. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, беспилотник целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. Все находившиеся в машине люди погибли.

Среди жертв – супруги: 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Также в результате атаки погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.

Российские войска регулярно атакуют приграничные районы Сумской области, используя артиллерию, авиационные средства и беспилотники различных типов. Особую угрозу для жителей региона представляют FPV-дроны, которые способны быстро обнаруживать и поражать движущиеся автомобили.

Шосткинский район расположен недалеко от государственной границы с Россией, поэтому населенные пункты региона регулярно подвергаются обстрелам. Из-за активности российских беспилотников передвижение гражданского транспорта в приграничных районах остается особенно опасным.

Удар по автомобилю стал очередным эпизодом атак на Сумщину, где российские войска систематически применяют беспилотники для поражения целей на территории области.

После атаки на месте работали соответствующие службы. Информация о последствиях удара и других возможных повреждениях уточняется.

Украинские власти неоднократно призывают жителей приграничных территорий соблюдать меры безопасности и по возможности избегать пребывания в районах, которые регулярно подвергаются российским обстрелам.

Атака в Шосткинском районе вновь продемонстрировала опасность FPV-дронов, которые российские войска используют не только на линии боевого соприкосновения, но и для ударов по объектам и транспорту в приграничных районах Сумской области.

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