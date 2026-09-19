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Смертельный удар по Сумах: число пострадавших выросло, среди раненых дети

После атаки вечером 18 сентября спасатели и медики продолжают ликвидировать последствия российского удара. Под огнем оказались сразу несколько общин Сумщины

19 сентября 2026, 07:46
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Кравцев Сергей

Количество пострадавших в результате российского удара по Сумской общине вечером 18 сентября увеличилось до девяти человек. Среди раненых – двое детей: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Смертельный удар по Сумах: число пострадавших выросло, среди раненых дети

Удар по Сумах. Фото: ГСЧС Сумщины

По данным правоохранителей, российские войска за прошедшие сутки атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Для ударов применялись управляемые авиабомбы, ракеты, артиллерия, минометы и ударные беспилотники.

Наибольшие последствия зафиксированы в Сумской общине. В результате попадания КАБа в многоэтажный жилой дом погибли 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Помимо человеческих жертв, атака привела к значительным разрушениям: повреждены восемь многоэтажек, два учебных заведения и более 20 автомобилей.

Медицинская помощь также понадобилась 24-летней женщине и 16-летнему юноше, которые получили травмы во время российской атаки на Сумскую общину 16 сентября.

Под ударом оказалась и Конотопская община. Там российские беспилотники ранили двух женщин. Кроме того, повреждения получили жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Еще один смертельный эпизод произошел в Белопольской общине. Российский дрон сбросил боеприпас, в результате чего погиб 33-летний мужчина. Еще один человек получил ранения.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия российских атак и документировать повреждения гражданской инфраструктуры. Новые данные о пострадавших могут уточняться по мере обращения людей за медицинской помощью.

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Источник: https://t.me/UA_National_Police/77173?single
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