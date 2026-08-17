Росіяни лізуть між позиціями малими групами: в США розповіли, де окупанти загрузли

Російські війська останніми днями продовжують атакувати одразу на кількох напрямках, однак підтвердженого масштабного просування окупантів немає. Сили оборони України стримують штурми на півночі Сумської та Харківської областей, а також на Куп’янському і Слов’янському напрямках. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На півночі Сумщини 15 і 16 серпня російські підрозділи знову намагалися просунутися вперед. За даними аналітиків, противник дедалі частіше застосовує тактику проникнення невеликими піхотними групами – по одному-троє військових. Вони намагаються просочуватися між українськими позиціями, незважаючи на втрати.

Ускладнює виявлення таких груп висока рослинність. Місцями трава сягає понад двох метрів, тому українським військовим складніше вчасно помітити невеликі ворожі підрозділи.

Атаки тривали й на півночі Харківщини. Російські військові протягом двох діб намагалися пробитися вперед, але українські захисники зупинили їхнє просування.

Водночас у Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Кудіївки на північ від Харкова та спробували назвати населений пункт "воротами" до міста. Однак ISW не підтверджує цю заяву. За інформацією американських аналітиків, у районі населеного пункту тривають бої, а російські війська не створили там стійких позицій.

Не отримав ворог успіху і на Куп’янському напрямку. 15 та 16 серпня росіяни продовжували штурмові дії, але не просунулися. Українські сили утримують позиції на південній околиці Куп’янська.

На Слов’янському напрямку окупанти також намагалися прорвати українську оборону, проте без результату. Крім того, українські військові нещодавно зачистили від російських розвідників район у західній частині Костянтинівки.

Таким чином, попри активізацію російських штурмів, окупаційні війська наразі не демонструють підтвердженого прориву на зазначених ділянках фронту.

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