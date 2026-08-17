Россияне лезут между позициями малыми группами: в США рассказали, где оккупанты погрязли

Российские войска в последние дни продолжают атаковать сразу на нескольких направлениях, однако подтвержденного масштабного продвижения окупантов нет. Силы обороны Украины сдерживают штурмы на севере Сумской и Харьковской областей, а также Купянском и Славянском направлениях. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

На севере Сумщины 15 и 16 августа российские подразделения снова пытались продвинуться вперед. По данным аналитиков, противник все чаще применяет тактику проникновения небольшими пехотными группами – по одному-трое военных. Они пытаются просачиваться между украинскими позициями, несмотря на потери.

Усложняет обнаружение таких групп высокая растительность. Местами трава достигает более двух метров, поэтому украинским военным сложнее вовремя заметить небольшие вражеские подразделения.

Атаки продолжались и на севере Харьковщины. Российские военные в течение суток пытались пробиться вперед, но украинские защитники остановили их продвижение.

В то же время в Минобороны РФ заявили о якобы захвате Кудеевки севернее Харькова и попытались назвать населенный пункт "воротами" в город. Однако ISW не подтверждает это заявление. По информации американских аналитиков, в районе населённого пункта продолжаются бои, а российские войска не создали там устойчивых позиций.

Не получил враг успеха и на Купянском направлении. 15 и 16 августа россияне продолжали штурмовые действия, но не продвинулись. Украинские силы удерживают позиции на южной окраине Купянска.

На Славянском направлении оккупанты также пытались прорвать украинскую оборону, однако без результата. Кроме того, украинские военные недавно зачистили от российских разведчиков район в западной части Константиновки.

Таким образом, несмотря на активизацию российских штурмов, оккупационные войска пока не демонстрируют подтвержденный прорыв на указанных участках фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия меняет тактику ударов: на Западе предупредили о новой угрозе.



