Росія змінює тактику ударів: на Заході попередили про нову загрозу

Російські удари по українських містах давно стали частиною війни, однак Кремль змінює тактику повітряних атак. The Independent пише, що мета Москви – не лише руйнування інфраструктури, а й спроба зламати моральний дух українського суспільства. У Кремлі розраховують, що виснаження цивільного населення може створити умови для перелому.

Ракетний удар. Фото: ДСНС

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення російські атаки забрали життя тисяч українських цивільних, серед загиблих – сотні дітей. Ще десятки тисяч людей дістали поранення. До ракетних ударів додалися масовані атаки дронами, а також викрадення й катування українських полонених.

Останні хвилі атак демонструють нову схему. Спочатку запускаються великі групи ударних безпілотників, які змушують Україну витрачати ресурси ППО. Після цього в хід ідуть ракети. Така тактика покликана перевантажити оборону й підвищити шанси на ураження цілей.

Водночас видання бачить у цьому й ознаку проблем самої Росії. Наземний наступ не дає Кремлю швидкого результату, а українські дрони зменшили перевагу РФ у живій силі. За оцінкою The Independent, російська армія щомісяця зазнає десятків тисяч втрат убитими та пораненими.

Київ у відповідь завдає ударів по нафтопереробних підприємствах, логістиці та військових об'єктах РФ. Це змушує Кремль рахуватися не лише з фронтом, а й із настроями власного населення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 15 серпня в Самарі пролунали вибухи, після яких повідомили про ураження об’єкта, пов’язаного з російським військово-промисловим комплексом. Попередньо, ціллю могли стати українські ракети "Фламінго", які вдарили по території ракетно-космічного центру "Прогрес".