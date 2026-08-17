Россия меняет тактику ударов: на Западе предупредили о новой угрозе

Российские удары по украинским городам давно стали частью войны, однако Кремль изменяет тактику воздушных атак. The Independent пишет, что цель Москвы – не только разрушение инфраструктуры, но попытка сломить моральный дух украинского общества. В Кремле рассчитывают, что истощение гражданского населения может создать условия для перелома.

Ракетный удар. Фото: ГСЧС

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения российские атаки унесли жизни тысяч украинских гражданских, среди погибших – сотни детей. Еще десятки тысяч человек получили ранения. К ракетным ударам добавились массированные атаки дронами, а также похищение и пытки украинских пленников.

Последние волны атак показывают новую схему. Сначала запускаются большие группы ударных беспилотников, заставляющих Украину тратить ресурсы ПВО. После этого в ход идут ракеты. Такая тактика призвана перегрузить оборону и повысить шансы на поражение целей.

В то же время, издание видит в этом и признак проблем самой России. Наземное наступление не дает Кремлю быстрого результата, а украинские дроны снизили преимущество РФ в живой силе. По оценке The Independent, российская армия ежемесячно несет десятки тысяч потерь убитыми и ранеными.

Киев в ответ наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, логистике и военным объектам РФ. Это заставляет Кремль считаться не только с фронтом, но и настроениями собственного населения.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 15 августа в Самаре раздались взрывы, после которых сообщили о поражении объекта, связанного с российским военно-промышленным комплексом. Предварительно целью могли стать украинские ракеты "Фламинго", которые ударили по территории ракетно-космического центра "Прогресс".