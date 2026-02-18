logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації

«Питання грошей та інфраструктури»: чому мобільні оператори та депутати скептично ставляться до обов'язкової паспортизації SIM-карт

18 лютого 2026, 21:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні розгорнулася дискусія щодо доцільності запровадження продажу SIM-карток за паспортами. Приводом стала заява радника міністра оборони Сергія "Флеш" Бескрестнова про те, що окупанти використовують українську мережу мобільного зв'язку LTE для управління FPV-дронами.

Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації

Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації

"Уявіть, що зараз будь-який "ждун" може купити 3000 карток без будь-яких проблем і відправити їх до РФ. Продаж за паспортами хоч якось обмежить гігантські масштаби цього безконтрольного процесу", — наголосив Бескрестнов. За його словами, хоча відключення певних форматів передачі даних і можливе, такі кроки будуть "болючими для країни".

Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації - фото 2
Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації - фото 2

Натомість народний депутат Олександр Федієнко висловив сумнів щодо можливості швидкого впровадження таких обмежень. Він пояснив, що головною перепоною є позиція мобільних операторів: "Мобільні оператори цього не хочуть, бо це питання грошей. Немаловажним фактором є і те, що операторам потрібно буде вкласти гроші в розбудову інфраструктури".

За оцінками фахівців, повна ідентифікація абонентів потребуватиме значного фінансового ресурсу (CAPEX) та часу — від одного до двох років. Крім того, на початок 2025 року в Україні налічувалося близько 47,9 млн активних карток, і падіння продажів навіть на 10% через паспортизацію може створити "мінус майже 8 млрд грн на рік по ринку".

Попри безпекові ризики, питання залишається дискусійним через складність IT-систем та потенційні економічні втрати галузі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти постійно модифікують ударні БПЛА типу "Шахед", додаючи туди різні "девайси", які дозволяють влучніше бити, уникати перехоплювачі, проводити відео зйомку а розвідку, а також керуватися дистанційно. Цього разу росіяни на деякі "шахеди" додали переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК). Про це повідомив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини