В Україні розгорнулася дискусія щодо доцільності запровадження продажу SIM-карток за паспортами. Приводом стала заява радника міністра оборони Сергія "Флеш" Бескрестнова про те, що окупанти використовують українську мережу мобільного зв'язку LTE для управління FPV-дронами.

Росіяни керують дронами через український LTE: чи обмежать в Україні продаж SIM-карток без ідентифікації

"Уявіть, що зараз будь-який "ждун" може купити 3000 карток без будь-яких проблем і відправити їх до РФ. Продаж за паспортами хоч якось обмежить гігантські масштаби цього безконтрольного процесу", — наголосив Бескрестнов. За його словами, хоча відключення певних форматів передачі даних і можливе, такі кроки будуть "болючими для країни".

Натомість народний депутат Олександр Федієнко висловив сумнів щодо можливості швидкого впровадження таких обмежень. Він пояснив, що головною перепоною є позиція мобільних операторів: "Мобільні оператори цього не хочуть, бо це питання грошей. Немаловажним фактором є і те, що операторам потрібно буде вкласти гроші в розбудову інфраструктури".

За оцінками фахівців, повна ідентифікація абонентів потребуватиме значного фінансового ресурсу (CAPEX) та часу — від одного до двох років. Крім того, на початок 2025 року в Україні налічувалося близько 47,9 млн активних карток, і падіння продажів навіть на 10% через паспортизацію може створити "мінус майже 8 млрд грн на рік по ринку".

Попри безпекові ризики, питання залишається дискусійним через складність IT-систем та потенційні економічні втрати галузі.

